На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Андрієм Іщиком. ФОТО

Андрієм Іщиком, який віддав своє життя за нашу державу та її незалежність.



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"Андрій Андрійович приєднався до Збройних Сил України на початку цьогорічного травня і проходив службу в 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила, а вже 24 липня його серце перестало битися від отриманих поранень внаслідок мінометного обстрілу під час ведення бою з ворогом на Донеччині", - йдеться в дописі.



Відспівали полеглого Героя у Свято-Воскресенському храмі селища.

На кладовищі слова підтримки та подяки рідним висловили настоятелі місцевих храмів о. Сергій та о. Михайло, секретар селищної ради Володимир Черчик. Грамоту пошани та скорботи дружині загиблого Героя вручив офіцер відділу рекрутингу та комплектування Першого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП капітан Віталій Корець.



Поховали Воїна із усіма військовими почестями на кладовищі у Маневичах. У полеглого залишилися мама, дружина та двоє синів.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 липня в Маневичах рідні, друзі, побратими, небайдужі жителі громади прощалися з українським воїном – 46-річним молодшим сержантом, який віддав своє життя за нашу державу та її незалежність.Про це пише газета "Нова доба"."Андрій Андрійович приєднався до Збройних Сил України на початку цьогорічного травня і проходив службу в 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила, а вже 24 липня його серце перестало битися від отриманих поранень внаслідок мінометного обстрілу під час ведення бою з ворогом на Донеччині", - йдеться в дописі.Відспівали полеглого Героя у Свято-Воскресенському храмі селища.На кладовищі слова підтримки та подяки рідним висловили настоятелі місцевих храмівта, секретар селищної ради. Грамоту пошани та скорботи дружині загиблого Героя вручив офіцер відділу рекрутингу та комплектування Першого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП капітанПоховали Воїна із усіма військовими почестями на кладовищі у Маневичах. У полеглого залишилися мама, дружина та двоє синів.

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