ЗСУ за добу знищили ще 560 вояків та 11 безпілотників





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу ‒ близько 244830 (+560) осіб ліквідовано,



◾ танків ‒ 4190 (+4) од,



◾ бойових броньованих машин ‒ 8161 (+14) од,



◾ артилерійських систем – 4775 (+30) од,



◾ РСЗВ – 698 (+0) од,



◾ засоби ППО ‒ 458 (+1) од,



◾ літаків – 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),



◾ крилаті ракети ‒ 1347 (+0),



◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11) од,



◾ спеціальна техніка ‒ 709 (+1).









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за добу ліквідували ще 560 вояків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу ‒ близько 244830 (+560) осіб ліквідовано,◾ танків ‒ 4190 (+4) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 8161 (+14) од,◾ артилерійських систем – 4775 (+30) од,◾ РСЗВ – 698 (+0) од,◾ засоби ППО ‒ 458 (+1) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),◾ крилаті ракети ‒ 1347 (+0),◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11) од,◾ спеціальна техніка ‒ 709 (+1).

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