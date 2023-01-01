ЗСУ за добу знищили ще 560 вояків та 11 безпілотників
Сьогодні, 09:13
Збройні сили України за добу ліквідували ще 560 вояків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 244830 (+560) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4190 (+4) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8161 (+14) од,
◾ артилерійських систем – 4775 (+30) од,
◾ РСЗВ – 698 (+0) од,
◾ засоби ППО ‒ 458 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),
◾ крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11) од,
◾ спеціальна техніка ‒ 709 (+1).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 244830 (+560) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4190 (+4) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8161 (+14) од,
◾ артилерійських систем – 4775 (+30) од,
◾ РСЗВ – 698 (+0) од,
◾ засоби ППО ‒ 458 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),
◾ крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11) од,
◾ спеціальна техніка ‒ 709 (+1).
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