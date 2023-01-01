ЗСУ за добу знищили ще 560 вояків та 11 безпілотників

ЗСУ за добу знищили ще 560 вояків та 11 безпілотників
Збройні сили України за добу ліквідували ще 560 вояків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу ‒ близько 244830 (+560) осіб ліквідовано,

◾ танків ‒ 4190 (+4) од,

◾ бойових броньованих машин ‒ 8161 (+14) од,

◾ артилерійських систем – 4775 (+30) од,

◾ РСЗВ – 698 (+0) од,

◾ засоби ППО ‒ 458 (+1) од,

◾ літаків – 315 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),

◾ крилаті ракети ‒ 1347 (+0),

◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11) од,

◾ спеціальна техніка ‒ 709 (+1).




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Теги: Росія, Україна, війна
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