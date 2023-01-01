Медик з Волині отримав почесне звання «Заслужений лікар України»

Медик з Волині отримав почесне звання «Заслужений лікар України»
Медик з Нововолинська Володимир Середюк отримав почесне звання "Заслужений лікар України".

Про це повідомили Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Володимир Середюк, завідувач банком крові Нововолинської лікарні, отримав звання Заслужений лікар України. Нагороду вручив особисто президент України Володимир Зеленський.

Вітаю Володимира Миколайовича із заслуженою відзнакою! Бажаю міцного здоровʼя, довгих років життя і Божої благодаті. Пишаємося!" - йдеться в повідомленні.
Медик з Волині отримав почесне звання «Заслужений лікар України»
Медик з Волині отримав почесне звання «Заслужений лікар України»

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Теги: Волинь, Заслужений лікар, Нововолинськ
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