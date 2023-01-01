Медик з Волині отримав почесне звання «Заслужений лікар України»

Володимир Середюк отримав почесне звання "Заслужений лікар України".



Про це Борис Карпус.



"Володимир Середюк, завідувач банком крові Нововолинської лікарні, отримав звання Заслужений лікар України. Нагороду вручив особисто президент України Володимир Зеленський.



Вітаю Володимира Миколайовича із заслуженою відзнакою! Бажаю міцного здоровʼя, довгих років життя і Божої благодаті. Пишаємося!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Медик з Нововолинськаотримав почесне звання "Заслужений лікар України".Про це повідомили Нововолинський міський голова"Володимир Середюк, завідувач банком крові Нововолинської лікарні, отримав звання Заслужений лікар України. Нагороду вручив особисто президент УкраїниВітаю Володимира Миколайовича із заслуженою відзнакою! Бажаю міцного здоровʼя, довгих років життя і Божої благодаті. Пишаємося!" - йдеться в повідомленні.

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