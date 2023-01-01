Волинських тероборонівців президент нагородив відзнакою «За мужність та відвагу»

Волинських тероборонівців президент нагородив відзнакою «За мужність та відвагу»
Весь особовий склад волинської 100 обр ТрО нагородили відзнакою «За мужність та відвагу».

Про це повідомили у телеграм-каналі бригади.

"Разом ми пройшли складний, але достойний шлях. Впродовж року після широкомасштабного вторгнення захищали північні державні рубежі на рідній Волині. А з початку березня і початку квітня нинішнього року наші підрозділи успішно виконують бойові завдання на сході України.

Волинські тероборонівці за увесь цей час не здали ворогу жодної позиції. Навпаки – ми поступово рухаємося вперед.

Дякую кожному і кожній, хто забезпечує цей результат. І разом ми схиляємо голови, вшановуючи пам'ять наших найкращих побратимів, які повернулися з війни на щиті", - зазначив командир 100 обр ТрО, полковник Руслан Ткачук.

Полковник зазначив, що відсьогодні на бойовому прапорі – відзнака «За мужність та відвагу», вручена президентом України Володимиром Зеленським на столичній Михайлівській площі, під стінами тисячолітнього Михайлівського Золотоверхого монастиря.

"Служимо українському народу!" - додав командир волинських тероборонівців.


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Теги: Волинські тероборонівці, нагорода
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