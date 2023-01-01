Волинських тероборонівців президент нагородив відзнакою «За мужність та відвагу»





Про це



"Разом ми пройшли складний, але достойний шлях. Впродовж року після широкомасштабного вторгнення захищали північні державні рубежі на рідній Волині. А з початку березня і початку квітня нинішнього року наші підрозділи успішно виконують бойові завдання на сході України.



Волинські тероборонівці за увесь цей час не здали ворогу жодної позиції. Навпаки – ми поступово рухаємося вперед.



Дякую кожному і кожній, хто забезпечує цей результат. І разом ми схиляємо голови, вшановуючи пам'ять наших найкращих побратимів, які повернулися з війни на щиті", - зазначив командир 100 обр ТрО, полковник Руслан Ткачук.



Полковник зазначив, що відсьогодні на бойовому прапорі – відзнака «За мужність та відвагу», вручена президентом України Володимиром Зеленським на столичній Михайлівській площі, під стінами тисячолітнього Михайлівського Золотоверхого монастиря.



"Служимо українському народу!" - додав командир волинських тероборонівців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Весь особовий склад волинської 100 обр ТрО нагородили відзнакою «За мужність та відвагу».Про це повідомили у телеграм-каналі бригади."Разом ми пройшли складний, але достойний шлях. Впродовж року після широкомасштабного вторгнення захищали північні державні рубежі на рідній Волині. А з початку березня і початку квітня нинішнього року наші підрозділи успішно виконують бойові завдання на сході України.Волинські тероборонівці за увесь цей час не здали ворогу жодної позиції. Навпаки – ми поступово рухаємося вперед.Дякую кожному і кожній, хто забезпечує цей результат. І разом ми схиляємо голови, вшановуючи пам'ять наших найкращих побратимів, які повернулися з війни на щиті", - зазначив командир 100 обр ТрО, полковникПолковник зазначив, що відсьогодні на бойовому прапорі – відзнака «За мужність та відвагу», вручена президентом Українина столичній Михайлівській площі, під стінами тисячолітнього Михайлівського Золотоверхого монастиря."Служимо українському народу!" - додав командир волинських тероборонівців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію