На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО

Михайло та його наречена Марія.



Про це



"Двоє закоханих у скорочені терміни поспішили зареєструвати шлюб, бо наречений знову повертається до проходження військової служби. Вітаємо молодят зі створенням нової української сім’ї. Добра, кохання, взаєморозуміння, Божого благословення бажаємо їм. Хай подружжя щасливо та довго крокує життєвим шляхом у мирній Україні", - йдеться в повідомленні.



Кохання - це щире почуття, яке дозволяє долати будь-які перешкоди та біди, робить людей сильнішими та надихає на перемогу.



"Одночасно з реєстрацією шлюбу у нашому ЦНАПі нареченій Марії було надано послуги - обмін паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон при зміні прізвища", - зазначили у громаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Вишнівському ЦНАПі взяли шлюб військовийта його нареченаПро це повідомляють у Вишнівській громаді."Двоє закоханих у скорочені терміни поспішили зареєструвати шлюб, бо наречений знову повертається до проходження військової служби. Вітаємо молодят зі створенням нової української сім’ї. Добра, кохання, взаєморозуміння, Божого благословення бажаємо їм. Хай подружжя щасливо та довго крокує життєвим шляхом у мирній Україні", - йдеться в повідомленні.Кохання - це щире почуття, яке дозволяє долати будь-які перешкоди та біди, робить людей сильнішими та надихає на перемогу."Одночасно з реєстрацією шлюбу у нашому ЦНАПі нареченій Марії було надано послуги - обмін паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон при зміні прізвища", - зазначили у громаді.

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