Біля Запорізької АЕС чули вибухи: що відомо





Про це повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу, - пише



За його словами, фахівцями місії МАГАТЕ були офіційно зафіксовані вибухи біля станції. Вони прогриміли 26 та 27 липня. Також спостерігачі виявили міни на території ЗАЕС.



"Останнім часом ми маємо інформацію від МАГАТЕ, які постійно перебувають на ЗАЕС, про те, що ідентифіковані міни. Остання інформація про те, що чути вибухи (26 і 27 липня). Про це повідомляється. Глава МАГАТЕ вже виступив із заявою про тому, що мінування суперечить стандартам безпеки організації. Водночас окупанти не надають спостерігачам доступу до всіх приміщень. Наприклад, коли МАГАТЕ просить перевірити вміст вантажівок, що знаходяться безпосередньо в енергоблоках, то на це вони чують відмову", — розповідає Коріков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік окупованої Запорізької АЕС було чути вибухи. Їх зафіксували спостерігачі місії МАГАТЕ.Про це повідомив голова Держатомрегулюванняпід час брифінгу, - пише Telegraf. За його словами, фахівцями місії МАГАТЕ були офіційно зафіксовані вибухи біля станції. Вони прогриміли 26 та 27 липня. Також спостерігачі виявили міни на території ЗАЕС."Останнім часом ми маємо інформацію від МАГАТЕ, які постійно перебувають на ЗАЕС, про те, що ідентифіковані міни. Остання інформація про те, що чути вибухи (26 і 27 липня). Про це повідомляється. Глава МАГАТЕ вже виступив із заявою про тому, що мінування суперечить стандартам безпеки організації. Водночас окупанти не надають спостерігачам доступу до всіх приміщень. Наприклад, коли МАГАТЕ просить перевірити вміст вантажівок, що знаходяться безпосередньо в енергоблоках, то на це вони чують відмову", — розповідає Коріков.

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