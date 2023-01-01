Військовослужбовець з Луцька більше року пробув у колонії в росії
Сьогодні, 12:35
У Луцькраді провели зустріч зі звільненим з полону лучанином Тарасом Грицаєм.
Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.
В полон військовослужбовець 2-го стрілецького батальйону міста Луцька потрапив під Лиманом. Це сталося 23 травня минулого року.
Відтоді і аж до середини червня 2023 року він перебував у колонії на території росії.
Звільнення Тараса за обміном відбулося півтора місяці тому і нині він у відпустці.
У ході бесіди він розповів про жахливі умови полону, однак моральний дух українських воїнів загарбник все одно не зламав.
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Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.
В полон військовослужбовець 2-го стрілецького батальйону міста Луцька потрапив під Лиманом. Це сталося 23 травня минулого року.
Відтоді і аж до середини червня 2023 року він перебував у колонії на території росії.
Звільнення Тараса за обміном відбулося півтора місяці тому і нині він у відпустці.
У ході бесіди він розповів про жахливі умови полону, однак моральний дух українських воїнів загарбник все одно не зламав.
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