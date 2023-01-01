Військовослужбовець з Луцька більше року пробув у колонії в росії

Тарасом Грицаєм.



Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.



В полон військовослужбовець 2-го стрілецького батальйону міста Луцька потрапив під Лиманом. Це сталося 23 травня минулого року.



Відтоді і аж до середини червня 2023 року він перебував у колонії на території росії.







У ході бесіди він розповів про жахливі умови полону, однак моральний дух українських воїнів загарбник все одно не зламав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькраді провели зустріч зі звільненим з полону лучаниномПро це повідомив мер містаВ полон військовослужбовець 2-го стрілецького батальйону міста Луцька потрапив під Лиманом. Це сталося 23 травня минулого року.Відтоді і аж до середини червня 2023 року він перебував у колонії на території росії. Звільнення Тараса за обміном відбулося півтора місяці тому і нині він у відпустці.У ході бесіди він розповів про жахливі умови полону, однак моральний дух українських воїнів загарбник все одно не зламав.

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