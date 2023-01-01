На Запоріжжі загинув Герой з Волині Володимир Оченко
Сьогодні, 12:57
На війні з російським окупантом загинув житель села Сокіл Рожищенської громади Володимир Володимирович Оченко, 1994 року народження.
Про це повідомили у громаді.
Старший солдат Володимир Володимирович Оченко отримав поранення, несумісні з життям, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоданилівка Пологівського району Запорізької області 26 липня 2023 року.
"Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати. З 28 по 30 липня включно у громаді – траурні дні, протягом яких мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - зазначають у громаді.
Зазначається, що про час і місце поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
Старший солдат Володимир Володимирович Оченко отримав поранення, несумісні з життям, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоданилівка Пологівського району Запорізької області 26 липня 2023 року.
"Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати. З 28 по 30 липня включно у громаді – траурні дні, протягом яких мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - зазначають у громаді.
Зазначається, що про час і місце поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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