На Запоріжжі загинув Герой з Волині Володимир Оченко

Володимир Володимирович Оченко, 1994 року народження.



Про це



Старший солдат Володимир Володимирович Оченко отримав поранення, несумісні з життям, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоданилівка Пологівського району Запорізької області 26 липня 2023 року.



"Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати. З 28 по 30 липня включно у громаді – траурні дні, протягом яких мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - зазначають у громаді.



Зазначається, що про час і місце поховання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російським окупантом загинув житель села Сокіл Рожищенської громади, 1994 року народження.Про це повідомили у громаді.Старший солдат Володимир Володимирович Оченко отримав поранення, несумісні з життям, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоданилівка Пологівського району Запорізької області 26 липня 2023 року."Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати. З 28 по 30 липня включно у громаді – траурні дні, протягом яких мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - зазначають у громаді.Зазначається, що про час і місце поховання повідомлять згодом.

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