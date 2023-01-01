На Волині судять організатора підпільного покерного клубу. ФОТО

На Волині судять організатора підпільного покерного клубу. ФОТО
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення волинянином незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік організовував ігри на гроші для кола обраних клієнтів.

Підпільний гральний заклад він облаштував в орендованому будинку.

Під час санкціонованого судом обшуку у клубі правоохоронці вилучили покерний стіл, гральні фішки, колоди карт та інші атрибути незаконного бізнесу.

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Теги: Волинь, покерний клуб, організатор, прокуратура
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