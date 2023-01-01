На Волині судять організатора підпільного покерного клубу. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення волинянином незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік організовував ігри на гроші для кола обраних клієнтів.
Підпільний гральний заклад він облаштував в орендованому будинку.
Під час санкціонованого судом обшуку у клубі правоохоронці вилучили покерний стіл, гральні фішки, колоди карт та інші атрибути незаконного бізнесу.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік організовував ігри на гроші для кола обраних клієнтів.
Підпільний гральний заклад він облаштував в орендованому будинку.
Під час санкціонованого судом обшуку у клубі правоохоронці вилучили покерний стіл, гральні фішки, колоди карт та інші атрибути незаконного бізнесу.
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