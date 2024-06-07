Волинянин пригнав для себе джип під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ
Сьогодні, 14:20
29-річний волинянин намагався незаконно ввезти позашляховик під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Автомобіль «Хонда» 2008 року випуску прикордонники вилучили.
У пункт пропуску «Грушів» прибув вантажний автомобіль «Рено» з лафетом під керуванням 29-річного українця. Для проходження контролю житель Волині обрав смугу руху «червоний коридор» та встановленим порядком задекларував автомобіль марки «Хонда», – повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
«Відповідно до документів, наданих на перевірку, встановлено, що автомобіль переміщувався як гуманітарна допомога для однієї з військових частин Дніпропетровської області. За інформацією оперативних співробітників було ініційовано проведення додаткової перевірки», – йдеться у повідомленні.
В ході перевірки прикордонники, спільно з працівниками митниці, встановили, що отримувач не очікує таку «гуманітарну допомогу».
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Автомобіль «Хонда» 2008 року випуску вилучили.
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У пункт пропуску «Грушів» прибув вантажний автомобіль «Рено» з лафетом під керуванням 29-річного українця. Для проходження контролю житель Волині обрав смугу руху «червоний коридор» та встановленим порядком задекларував автомобіль марки «Хонда», – повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
«Відповідно до документів, наданих на перевірку, встановлено, що автомобіль переміщувався як гуманітарна допомога для однієї з військових частин Дніпропетровської області. За інформацією оперативних співробітників було ініційовано проведення додаткової перевірки», – йдеться у повідомленні.
В ході перевірки прикордонники, спільно з працівниками митниці, встановили, що отримувач не очікує таку «гуманітарну допомогу».
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Автомобіль «Хонда» 2008 року випуску вилучили.
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