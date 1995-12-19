На Запоріжжі під час виконання бойового завдання загинув Герой з Луцької громади Микола Гайдай

Гайдай Микола Васильович, 19.12.1995 року народження.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Захисник був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира бойової машини - командира механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.



Сержант Гайдай Микола Васильович загинув 26.07.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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