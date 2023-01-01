Відсьогодні у місті на Волині щодня вшановуватимуть хвилиною мовчання загиблих Героїв





Про це Борис Карпус.



Так, від 28 липня о 9:00 кожного дня на площі Чорновола біля Алеї Героїв будуть хвилиною мовчання вшановувати памʼять загиблих Захисників і всіх, чиї життя забрала війна.



Після хвилини мовчання звучатиме державний гімн України.



«Закликаю всіх доєднатися до вшанування. Де б ви не були, куди б не поспішали, зупиніться і схиліть голову в памʼять про тих, хто виборював для нас мирне небо», – наголосив очільник міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відсьогодні - 28 липня у Нововолинську на площі Чорновола щодня о 09:00 вшановуватимуть пам’ять загиблих у російсько-українській війні Героїв і всіх, чиї життя забрала війна.Про це повідомив міський головаТак, від 28 липня о 9:00 кожного дня на площі Чорновола біля Алеї Героїв будуть хвилиною мовчання вшановувати памʼять загиблих Захисників і всіх, чиї життя забрала війна.Після хвилини мовчання звучатиме державний гімн України.«Закликаю всіх доєднатися до вшанування. Де б ви не були, куди б не поспішали, зупиніться і схиліть голову в памʼять про тих, хто виборював для нас мирне небо», – наголосив очільник міста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію