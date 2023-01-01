Розшукують 23-річного мешканця Луцького району, який 3 тижні тому пішов з дому і не повернувся

Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Левчука Владислава Андрійовича, 25 серпня 1999 року народження, жителя села Немир.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Чоловік 06 липня 2023 року пішов з дому у невідомому напрямку та по даний час не повернувся. За інформацією, близько тижня тому його бачили на автостанції №1 у місті Луцьку на вулиці Конякіна. Наразі місцезнаходження його невідоме.Прикмети: 24 роки, зріст 172 см, спортивної тілобудови, волосся світло-русявого кольору.Був одягнений: куртка чорного кольору з полосами синього кольору, джинси синього кольоруОсобливі прикмети: татуювання у вигляді змії на правій руці від кисті до ліктя.Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.