Розшукують 23-річного мешканця Луцького району, який 3 тижні тому пішов з дому і не повернувся
Сьогодні, 16:18
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Левчука Владислава Андрійовича, 25 серпня 1999 року народження, жителя села Немир.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік 06 липня 2023 року пішов з дому у невідомому напрямку та по даний час не повернувся. За інформацією, близько тижня тому його бачили на автостанції №1 у місті Луцьку на вулиці Конякіна. Наразі місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: 24 роки, зріст 172 см, спортивної тілобудови, волосся світло-русявого кольору.
Був одягнений: куртка чорного кольору з полосами синього кольору, джинси синього кольору
Особливі прикмети: татуювання у вигляді змії на правій руці від кисті до ліктя.
Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік 06 липня 2023 року пішов з дому у невідомому напрямку та по даний час не повернувся. За інформацією, близько тижня тому його бачили на автостанції №1 у місті Луцьку на вулиці Конякіна. Наразі місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: 24 роки, зріст 172 см, спортивної тілобудови, волосся світло-русявого кольору.
Був одягнений: куртка чорного кольору з полосами синього кольору, джинси синього кольору
Особливі прикмети: татуювання у вигляді змії на правій руці від кисті до ліктя.
Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
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