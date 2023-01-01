Відомо, коли поховають Героя з Луцька Віктора Демчура, який загинув у листопаді минулого року
Сьогодні, 16:52
У неділю, 30 липня, о 12 годині у храмі Святих мучеників Андріана і Наталії у селі Забороль відбудеться прощання з загиблим Героєм Віктором Демчуром (05.04.1989 року народження).
Про це інформують у Луцькій міськраді.
Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.
Тіло солдата Віктора Демчура було доставлено в Україну в рамках обміну з російською федерацією.
Поховають загиблого військовослужбовця на кладовищі в селі Забороль.
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Про це інформують у Луцькій міськраді.
Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.
Тіло солдата Віктора Демчура було доставлено в Україну в рамках обміну з російською федерацією.
Поховають загиблого військовослужбовця на кладовищі в селі Забороль.
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