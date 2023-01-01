Відомо, коли поховають Героя з Луцька Віктора Демчура, який загинув у листопаді минулого року

Віктором Демчуром (05.04.1989 року народження).



Про це інформують у Луцькій міськраді.



Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.



Тіло солдата Віктора Демчура



Поховають загиблого військовослужбовця на кладовищі в селі Забороль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 30 липня, о 12 годині у храмі Святих мучеників Андріана і Наталії у селі Забороль відбудеться прощання з загиблим Героєм(05.04.1989 року народження).Про це інформують у Луцькій міськраді.Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.Тіло солдата Віктора Демчура було доставлено в Україну в рамках обміну з російською федерацією. Поховають загиблого військовослужбовця на кладовищі в селі Забороль.

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