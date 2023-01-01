Без втрат не обійшлося: з передової повернулися 600 волинських прикордонників

Без втрат не обійшлося: з передової повернулися 600 волинських прикордонників
У Луцьку урочисто зустріли волинських прикордонників, які повернулися з передової.

Про це повідомили на сторінці обласної ради.

Додому приїхали 600 військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування.

Останні чотири місяці прикордонники виконували бойові завдання на Донецькому напрямку.

Зі слів начальника Волинського прикордонного загону Сергія Лозінського, бійці комендатури швидкого реагування ефективно вели бойові дії на сході, але не обійшлося без втрат: двоє загиблих, троє зниклих безвісти, майже півсотні бійців отримали поранення різного ступеню важкості.

Цього дня десятки волинських прикордонників отримали державні і військові нагороди, а також безліч цінних подарунків від командування, колег, бізнесу та влади.

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