У чоловіка з пересадженим серцем народилась дитина: його спостерігають лікарі на Волині
Сьогодні, 18:23
Активні, успішні та цілеспрямовані – Валерій Затула з Миколаївщини та Олександр Саливон з Київщини. У кожного з них життя почалося знову сім років тому. Саме стільки вони живуть із пересадженими серцями.
Про це повідомили у Ковельському МТМО, де Валерій Затула та Олександр Саливон перебувають під постійним спостереженням фахівців кардіохірургічного центру.
Як ідеться у інформації медзакладу, у одного з чоловіків народилася чудова донечка, другий знову пізнає всі фарби життя, подорожує, працює, віддається сповна сім’ї та улюбленій справі.
Трансплантували органи цим пацієнтам в РНПЦ «Кардіологія». Нині вони перебувають під постійним спостереженням фахівців кардіохірургічного центру Ковельського МТМО, проходять обов’язкові планові обстеження та постійно приймають імуносупресивні препарати.
«Супровід трансплант-координатора для пацієнта з пересадженим серцем є життєво важливим для своєчасного виявлення можливих ускладнень. Трансплантація – це про те, коли людина, яка не мала шансу на порятунок, повертається до повноцінного життя і продовжує жити за двох! За себе і за ту людину, яка подарувала цей шанс. Життя переможе!», - зазначив Валентин Вітер - генеральний директор Ковельського МТМО.
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Про це повідомили у Ковельському МТМО, де Валерій Затула та Олександр Саливон перебувають під постійним спостереженням фахівців кардіохірургічного центру.
Як ідеться у інформації медзакладу, у одного з чоловіків народилася чудова донечка, другий знову пізнає всі фарби життя, подорожує, працює, віддається сповна сім’ї та улюбленій справі.
Трансплантували органи цим пацієнтам в РНПЦ «Кардіологія». Нині вони перебувають під постійним спостереженням фахівців кардіохірургічного центру Ковельського МТМО, проходять обов’язкові планові обстеження та постійно приймають імуносупресивні препарати.
«Супровід трансплант-координатора для пацієнта з пересадженим серцем є життєво важливим для своєчасного виявлення можливих ускладнень. Трансплантація – це про те, коли людина, яка не мала шансу на порятунок, повертається до повноцінного життя і продовжує жити за двох! За себе і за ту людину, яка подарувала цей шанс. Життя переможе!», - зазначив Валентин Вітер - генеральний директор Ковельського МТМО.
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