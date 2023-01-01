У чоловіка з пересадженим серцем народилась дитина: його спостерігають лікарі на Волині

Активні, успішні та цілеспрямовані –з Миколаївщини таз Київщини. У кожного з них життя почалося знову сім років тому. Саме стільки вони живуть із пересадженими серцями.Про це повідомили у Ковельському МТМО, де Валерій Затула та Олександр Саливон перебувають під постійним спостереженням фахівців кардіохірургічного центру.Як ідеться у інформації медзакладу, у одного з чоловіків народилася чудова донечка, другий знову пізнає всі фарби життя, подорожує, працює, віддається сповна сім’ї та улюбленій справі.Трансплантували органи цим пацієнтам в РНПЦ «Кардіологія». Нині вони перебувають під постійним спостереженням фахівців кардіохірургічного центру Ковельського МТМО, проходять обов’язкові планові обстеження та постійно приймають імуносупресивні препарати.«Супровід трансплант-координатора для пацієнта з пересадженим серцем є життєво важливим для своєчасного виявлення можливих ускладнень. Трансплантація – це про те, коли людина, яка не мала шансу на порятунок, повертається до повноцінного життя і продовжує жити за двох! За себе і за ту людину, яка подарувала цей шанс. Життя переможе!», - зазначив- генеральний директор Ковельського МТМО.