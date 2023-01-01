Окупанти вбили багатодітного батька з Волині Романа Печерського

Роман Володимирович Печерський, житель селища Олика, 1980 року народження.



Про це



Молодший сержант Роман був добровольцем, який мужньо став на захист України, до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.



Загинув Герой 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Новоданилівка Пологівського району Запорізької області.



Роман - багатодітний батько.



«Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з вами біль втрати, сумуємо разом з вами», - йдеться в дописі.



Про церемонію прощання та чин поховання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн, житель селища Олика, 1980 року народження.Про це повідомили в Олицькій селищній раді.Молодший сержант Роман був добровольцем, який мужньо став на захист України, до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.Загинув Герой 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Новоданилівка Пологівського району Запорізької області.Роман - багатодітний батько.«Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з вами біль втрати, сумуємо разом з вами», - йдеться в дописі.Про церемонію прощання та чин поховання повідомлять згодом.

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