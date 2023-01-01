Чи вплине похолодання на збір урожаю на Волині. ВІДЕО





Про це розповіла Леся Пасічник.



Погодні коливання можуть негативно вплинути на якість урожаю.



"Такі інтенсивні дощі, перезволоження ґрунту, сприяють грибковим захворюванням рослин – картоплі, томатів. Також несприятливі умови склалися для збору зернових", – говорить синоптикиня.



Що кажуть аграрії



За словами заступника начальника обласної військової цивільної адміністрації Олександра Троханенка, для збору урожаю волинські аграрії залучили понад три тисячі зернозбиральних комбайнів.



Посадовець каже: зараз на полях дозріває озима пшениця, але її збір через погіршення погоди проведуть пізніше.



"Збір озимого ячменю на площі 7,7 тисяч гектарів намолочено 38,5 тисяч тонн при середній врожайності 50 центнерів з гектара. Озимий ріпак зараз збирають. Дуже хороший врожай є", – додав Троханенко.



Скільки ще дощитиме на Волині



Нестійка погода на Волині утримається і надалі, каже синоптикиня Леся Пасічник.



"У вихідні дощі поширяться на більшу частину території, зросте їх інтенсивність, прогнозуємо помірні дощі, подекуди грози. Перший день серпня буде без опадів. А надалі знову дощитиме", – додала працівниця обласного гідрометеоцентру.



Температура повітря найближчими днями передбачається вночі 11-16 градусів вище нуля, а вдень до 25 градусів, зазначила синоптикиня Леся Пасічник.



Чи вплинула погода на ведення господарства у селах Луцького району – у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Похолодання, яке прийшло на Волинь із 25 липня, зумовлене активним атмосферним циклоном, що змістився із західної Європи.Про це розповіла Суспільному синоптикиня гідрометеоцентруПогодні коливання можуть негативно вплинути на якість урожаю."Такі інтенсивні дощі, перезволоження ґрунту, сприяють грибковим захворюванням рослин – картоплі, томатів. Також несприятливі умови склалися для збору зернових", – говорить синоптикиня.За словами заступника начальника обласної військової цивільної адміністрації, для збору урожаю волинські аграрії залучили понад три тисячі зернозбиральних комбайнів.Посадовець каже: зараз на полях дозріває озима пшениця, але її збір через погіршення погоди проведуть пізніше."Збір озимого ячменю на площі 7,7 тисяч гектарів намолочено 38,5 тисяч тонн при середній врожайності 50 центнерів з гектара. Озимий ріпак зараз збирають. Дуже хороший врожай є", – додав Троханенко.Нестійка погода на Волині утримається і надалі, каже синоптикиня Леся Пасічник."У вихідні дощі поширяться на більшу частину території, зросте їх інтенсивність, прогнозуємо помірні дощі, подекуди грози. Перший день серпня буде без опадів. А надалі знову дощитиме", – додала працівниця обласного гідрометеоцентру.Температура повітря найближчими днями передбачається вночі 11-16 градусів вище нуля, а вдень до 25 градусів, зазначила синоптикиня Леся Пасічник.Чи вплинула погода на ведення господарства у селах Луцького району – у відео.

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