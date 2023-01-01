«Укрпошта» випустить марку на честь фехтувальниці Ольги Харлан

«Укрпошта» випустить марку на честь фехтувальниці Ольги Харлан
В «Укрпошті» анонсували марку на честь української фехтувальниці Ольги Харлан, яка була дискваліфікована на Чемпіонаті світу через відмову потиснути руку росіянці, яку перемогла.

Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Він також опублікував фото з потенційним дизайном нової марки.

«Ось таку марку нам пропонують випустити. Ми, звісно, подумаємо, але в роботі вже є щось схоже – тож чекайте на початку серпня. А Ольга Харлан – крута!» – написав він.

Як відомо, Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу після перемоги над російською спортсменкою Анною Смірновою.

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