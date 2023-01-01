«Укрпошта» випустить марку на честь фехтувальниці Ольги Харлан





Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.



Він також опублікував фото з потенційним дизайном нової марки.



«Ось таку марку нам пропонують випустити. Ми, звісно, подумаємо, але в роботі вже є щось схоже – тож чекайте на початку серпня. А Ольга Харлан – крута!» – написав він.



Як відомо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В «Укрпошті» анонсували марку на честь української фехтувальниці Ольги Харлан, яка була дискваліфікована на Чемпіонаті світу через відмову потиснути руку росіянці, яку перемогла.Про це повідомив гендиректор «Укрпошти»Він також опублікував фото з потенційним дизайном нової марки.«Ось таку марку нам пропонують випустити. Ми, звісно, подумаємо, але в роботі вже є щось схоже – тож чекайте на початку серпня. А Ольга Харлан – крута!» – написав він.Як відомо, Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу після перемоги над російською спортсменкою Анною Смірновою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію