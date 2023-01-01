Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 липня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 29 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.
За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Народний прогноз погоди: 29 липня відзначається день священномученика Афіногена, єпископа Підахвійського. З цього дня ночі стають холоднішими, спека спадає. У минулі часи помітили, якщо верес зацвів, значить липень уступає місце серпню. Також народ примітив, що на Афіногена пташки задумуються (замовкають).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.
За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Народний прогноз погоди: 29 липня відзначається день священномученика Афіногена, єпископа Підахвійського. З цього дня ночі стають холоднішими, спека спадає. У минулі часи помітили, якщо верес зацвів, значить липень уступає місце серпню. Також народ примітив, що на Афіногена пташки задумуються (замовкають).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 липня
Сьогодні, 20:00
«Укрпошта» випустить марку на честь фехтувальниці Ольги Харлан
Сьогодні, 19:45
Аби не воювати, окупанти вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку, — Генштаб
Сьогодні, 19:23
Чи вплине похолодання на збір урожаю на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 18:56
Окупанти вбили багатодітного батька з Волині Романа Печерського
Сьогодні, 18:38
Медіа