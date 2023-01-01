Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 липня

У суботу, 29 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.: 29 липня відзначається день священномученика Афіногена, єпископа Підахвійського. З цього дня ночі стають холоднішими, спека спадає. У минулі часи помітили, якщо верес зацвів, значить липень уступає місце серпню. Також народ примітив, що на Афіногена пташки задумуються (замовкають).