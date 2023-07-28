Повітряні сили прокоментували ідею відновити авіапольоти в Україні: ракети рф долітають усюди





Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише



"Тут важко зрозуміти, як можна у стані війни взагалі проводити польоти. Бачте, ми мали зерновий коридор, з якого росія вийшла одноосібно. Вони що, з росією будуть домовлятися, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори?..



Сьогодні всі аеродроми, які є в Україні (у нас десятки різних аеродромів різного призначення), всі є оперативними. У нас війна, у нас воєнний стан, і ви бачите, що долітає усюди, в будь-якій точці країни можуть з'явитись ракети, ворожі дрони.



Скільки летить "Кинжал", всі прекрасно знають. Компанії цивільні, які хочуть працювати в Україні, – це дійсно приємно, що навіть попри таку ситуацію є бажаючі завоювати український авіаційний ринок. Ми - велика держава, нам потрібне авіаційне сполучення не лише з іншими країнами, але й всередині країни", - йдеться в повідомленні.



За словами Ігната є ще, наприклад, питання страхування: як у воюючій державі страхувати борти і життя громадян, там де літають над головою ракети.



Практика Ізраїлю, країни, яка повністю може прикрити ППО свою територію, до України теж не може бути застостована, оскільки у нас дуже велика територія.



На ремарку журналіста щодо думки відкрити для польотів аеропорт в Ужгороді, де, мовляв, злітно-посадкові смуги – на території України, але літаки злітають уже фактично в повітряний простір Словаччини, мовляв, рф не наважиться бити по країні НАТО, Ігнат зауважив, що теоретично ніщо не завадить ворогу використати свою відому практику: заявити, що на території аеродрому перебуває "західна техніка" і вдарити по злітно-посадкових смугах.



"Ракети летять звідусіль і різних типів, противник потужний, має технологічну зброю. Звісно, дуже хочеться, щоб запрацювала авіація, але у нас перекритий повітряний простір над Україною станом на зараз, і думаю, ще не скоро його відкриють", - сказав Демченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Повітряних силах скептично оцінюють можливість відновлення польотів цивільної авіації в Україні під час дії воєнного стану.Про це повідомив речник Повітряних сил полковникв ефірі національного телемарафону, пише Українська правда "Тут важко зрозуміти, як можна у стані війни взагалі проводити польоти. Бачте, ми мали зерновий коридор, з якого росія вийшла одноосібно. Вони що, з росією будуть домовлятися, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори?..Сьогодні всі аеродроми, які є в Україні (у нас десятки різних аеродромів різного призначення), всі є оперативними. У нас війна, у нас воєнний стан, і ви бачите, що долітає усюди, в будь-якій точці країни можуть з'явитись ракети, ворожі дрони.Скільки летить "Кинжал", всі прекрасно знають. Компанії цивільні, які хочуть працювати в Україні, – це дійсно приємно, що навіть попри таку ситуацію є бажаючі завоювати український авіаційний ринок. Ми - велика держава, нам потрібне авіаційне сполучення не лише з іншими країнами, але й всередині країни", - йдеться в повідомленні.За словами Ігната є ще, наприклад, питання страхування: як у воюючій державі страхувати борти і життя громадян, там де літають над головою ракети.Практика Ізраїлю, країни, яка повністю може прикрити ППО свою територію, до України теж не може бути застостована, оскільки у нас дуже велика територія.На ремарку журналіста щодо думки відкрити для польотів аеропорт в Ужгороді, де, мовляв, злітно-посадкові смуги – на території України, але літаки злітають уже фактично в повітряний простір Словаччини, мовляв, рф не наважиться бити по країні НАТО, Ігнат зауважив, що теоретично ніщо не завадить ворогу використати свою відому практику: заявити, що на території аеродрому перебуває "західна техніка" і вдарити по злітно-посадкових смугах."Ракети летять звідусіль і різних типів, противник потужний, має технологічну зброю. Звісно, дуже хочеться, щоб запрацювала авіація, але у нас перекритий повітряний простір над Україною станом на зараз, і думаю, ще не скоро його відкриють", - сказав Демченко.

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