Судитимуть екскерівника ДП «Антонов», службова недбалість якого призвела до знищення «Мрії»





ро це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



Розслідуванням встановлено, що екскерівник держпідприємства неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна. Внаслідок цього транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення рф на територію України, не було транспортовано з небезпечної зони – аеродрому АТП «Антонов» у смт. Гостомель Київської області.



В результаті обстрілів військовослужбовцями держави-агресора повітряне судно було знищено. Державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків.



Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ДП «Антонов» за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).ро це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.Розслідуванням встановлено, що екскерівник держпідприємства неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна. Внаслідок цього транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення рф на територію України, не було транспортовано з небезпечної зони – аеродрому АТП «Антонов» у смт. Гостомель Київської області.В результаті обстрілів військовослужбовцями держави-агресора повітряне судно було знищено. Державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків.Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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