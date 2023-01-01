Судитимуть екскерівника ДП «Антонов», службова недбалість якого призвела до знищення «Мрії»
Сьогодні, 20:30
Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ДП «Антонов» за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).
ро це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Розслідуванням встановлено, що екскерівник держпідприємства неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна. Внаслідок цього транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення рф на територію України, не було транспортовано з небезпечної зони – аеродрому АТП «Антонов» у смт. Гостомель Київської області.
В результаті обстрілів військовослужбовцями держави-агресора повітряне судно було знищено. Державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
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ро це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Розслідуванням встановлено, що екскерівник держпідприємства неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна. Внаслідок цього транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення рф на територію України, не було транспортовано з небезпечної зони – аеродрому АТП «Антонов» у смт. Гостомель Київської області.
В результаті обстрілів військовослужбовцями держави-агресора повітряне судно було знищено. Державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
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