Судитимуть екскерівника ДП «Антонов», службова недбалість якого призвела до знищення «Мрії»

Судитимуть екскерівника ДП «Антонов», службова недбалість якого призвела до знищення «Мрії»
Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ДП «Антонов» за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

ро це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що екскерівник держпідприємства неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна. Внаслідок цього транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення рф на територію України, не було транспортовано з небезпечної зони – аеродрому АТП «Антонов» у смт. Гостомель Київської області.

В результаті обстрілів військовослужбовцями держави-агресора повітряне судно було знищено. Державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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