Біля Луцька загорівся розташований у житловому будинку гараж

28 липня до пожежників надійшло повідомлення про пожежу в гаражі, що розташований в житловому будинку в селі Підгайці Луцького району.Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.На місці події працювали два відділення рятувальників 1-ї ДПРЧ м. Луцька. Рятувальники включалися в апарати на стисненому повітрі для проведення розвідки та виявлення можливих потерпілих у задимленому середовищі.Для мінімізації матеріальної школи бійці виштовхали автомобіль з палаючого приміщення.Горіння локалізували о 13:21, ліквідували – о 13:29.Вогонь пошкодив внутрішню частину гаражу та частину автомобіля. На гасіння було подано 1 водяний ствол та вогнегасники.Причина загоряння встановлюється.