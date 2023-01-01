Біля Луцька загорівся розташований у житловому будинку гараж

Біля Луцька загорівся розташований у житловому будинку гараж
28 липня до пожежників надійшло повідомлення про пожежу в гаражі, що розташований в житловому будинку в селі Підгайці Луцького району.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.

На місці події працювали два відділення рятувальників 1-ї ДПРЧ м. Луцька. Рятувальники включалися в апарати на стисненому повітрі для проведення розвідки та виявлення можливих потерпілих у задимленому середовищі.

Для мінімізації матеріальної школи бійці виштовхали автомобіль з палаючого приміщення.

Горіння локалізували о 13:21, ліквідували – о 13:29.

Вогонь пошкодив внутрішню частину гаражу та частину автомобіля. На гасіння було подано 1 водяний ствол та вогнегасники.

Причина загоряння встановлюється.

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