У Шацькій громаді встановили новий розмір туристичного збору
Сьогодні, 15:28
У Шацькій селищній раді встановили туристичний збір та ставки туристичного збору на території Шацької громади на 2023 рік.
Про це повідомили в управління гуманітарного розвитку Шацької селищної ради.
Затвердили ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи в розмірі 0,15 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.
За один день за одну людину необхідно сплатити 10,05 грн. (так, як мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2023 року становить 6700,00 грн, то 6700х0,15%=10,05 грн.).
Сплатити туристичний збір фізичні особи можуть в будь-якому банку за реквізитами:
Отримувач: Управління гуманітарного розвитку Шацької селищної ради
ЄДРПОУ 44008889
р/р UA548201720355129002001134136
Призначення платежу: зарахування коштів для сплати туристичного збору від ПІБ туриста.
Відповідно до рішення Шацької селищної ради від 22.06.2023 року №41/22, Управління гуманітарного розвитку Шацької селищної ради уповноважено податковим агентом для справляння туристичного збору до бюджету Шацької громади.
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Про це повідомили в управління гуманітарного розвитку Шацької селищної ради.
Затвердили ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи в розмірі 0,15 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.
За один день за одну людину необхідно сплатити 10,05 грн. (так, як мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2023 року становить 6700,00 грн, то 6700х0,15%=10,05 грн.).
Сплатити туристичний збір фізичні особи можуть в будь-якому банку за реквізитами:
Отримувач: Управління гуманітарного розвитку Шацької селищної ради
ЄДРПОУ 44008889
р/р UA548201720355129002001134136
Призначення платежу: зарахування коштів для сплати туристичного збору від ПІБ туриста.
Відповідно до рішення Шацької селищної ради від 22.06.2023 року №41/22, Управління гуманітарного розвитку Шацької селищної ради уповноважено податковим агентом для справляння туристичного збору до бюджету Шацької громади.
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