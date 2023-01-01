У Шацькій громаді встановили новий розмір туристичного збору





Про це



Затвердили ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи в розмірі 0,15 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.



За один день за одну людину необхідно сплатити 10,05 грн. (так, як мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2023 року становить 6700,00 грн, то 6700х0,15%=10,05 грн.).



Сплатити туристичний збір фізичні особи можуть в будь-якому банку за реквізитами:



Отримувач: Управління гуманітарного розвитку Шацької селищної ради



ЄДРПОУ 44008889



р/р UA548201720355129002001134136



Призначення платежу: зарахування коштів для сплати туристичного збору від ПІБ туриста.



Відповідно до рішення Шацької селищної ради від 22.06.2023 року №41/22, Управління гуманітарного розвитку Шацької селищної ради уповноважено податковим агентом для справляння туристичного збору до бюджету Шацької громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацькій селищній раді встановили туристичний збір та ставки туристичного збору на території Шацької громади на 2023 рік.Про це повідомили в управління гуманітарного розвитку Шацької селищної ради.Затвердили ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи в розмірі 0,15 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.За один день за одну людину необхідно сплатити 10,05 грн. (так, як мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2023 року становить 6700,00 грн, то 6700х0,15%=10,05 грн.).Сплатити туристичний збір фізичні особи можуть в будь-якому банку за реквізитами:Отримувач: Управління гуманітарного розвитку Шацької селищної радиЄДРПОУ 44008889р/р UA548201720355129002001134136Призначення платежу: зарахування коштів для сплати туристичного збору від ПІБ туриста.Відповідно до рішення Шацької селищної ради від 22.06.2023 року №41/22, Управління гуманітарного розвитку Шацької селищної ради уповноважено податковим агентом для справляння туристичного збору до бюджету Шацької громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію