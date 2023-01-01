Україні потрібно 10-12 систем Patriot, аби захистити всю країну, – Подоляк





Як передає Михайло Подоляк.



«Тактика росії зрозуміла: вони використовують масовані атаки безпілотників, щоб перевантажити наші системи протиповітряної оборони, а потім паралельно вони мають можливість використовувати балістичні ракети для атак на інфраструктуру. У нас не вистачає сучасних зенітних комплексів, таких як Patriot, які здатні вражати російські ракети останнього покоління, такі як «Онікс» і «Кинджал». Через дефіцит цих систем ми не можемо захистити всі частини країни», - сказав він.



За словами Подоляка, Україні потрібно 10-12 систем Patriot або подібних, щоб мати можливість захистити всю країну.



Він додав, що нещодавні удари по Одесі показали, що посилення систем протиповітряної оборони було правильним як з економічної, так і з моральної точок зору.



«Виправити все це пізніше буде набагато дорожче, ніж забезпечити систему Patriot для захисту півдня», — сказав Подоляк.



На думку радника глави ОП, російські ракетні удари по українських містах мали на меті змусити союзників України подумати про те, щоб схилити Київ до початку переговорів.



«Ми розуміємо, що якщо ви далеко від війни і ваш електорат каже, що внутрішні ціни важливіші, то важко думати про війну… Але ви можете просто взяти аркуш паперу і визначити, що дешевше: допомогти Україні перемогти у війні чи заморожений конфлікт з усіма ризиками та нестабільністю, які він тягне за собою на роки вперед? Ми пояснюємо це нашим партнерам, але швидкість прийняття рішень не така висока, як хотілося б. Я вважаю, що має бути центр модерації, де союзники могли б приймати рішення про те, що потрібно в будь-який момент, і скоординовано встановлювати графіки поставок», - додав він.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні потрібно 10-12 систем Patriot, аби захистити територію країни.Як передає Укрінформ , про це в інтерв’ю The Guardian заявив радник керівника Офісу Президента«Тактика росії зрозуміла: вони використовують масовані атаки безпілотників, щоб перевантажити наші системи протиповітряної оборони, а потім паралельно вони мають можливість використовувати балістичні ракети для атак на інфраструктуру. У нас не вистачає сучасних зенітних комплексів, таких як Patriot, які здатні вражати російські ракети останнього покоління, такі як «Онікс» і «Кинджал». Через дефіцит цих систем ми не можемо захистити всі частини країни», - сказав він.За словами Подоляка, Україні потрібно 10-12 систем Patriot або подібних, щоб мати можливість захистити всю країну.Він додав, що нещодавні удари по Одесі показали, що посилення систем протиповітряної оборони було правильним як з економічної, так і з моральної точок зору.«Виправити все це пізніше буде набагато дорожче, ніж забезпечити систему Patriot для захисту півдня», — сказав Подоляк.На думку радника глави ОП, російські ракетні удари по українських містах мали на меті змусити союзників України подумати про те, щоб схилити Київ до початку переговорів.«Ми розуміємо, що якщо ви далеко від війни і ваш електорат каже, що внутрішні ціни важливіші, то важко думати про війну… Але ви можете просто взяти аркуш паперу і визначити, що дешевше: допомогти Україні перемогти у війні чи заморожений конфлікт з усіма ризиками та нестабільністю, які він тягне за собою на роки вперед? Ми пояснюємо це нашим партнерам, але швидкість прийняття рішень не така висока, як хотілося б. Я вважаю, що має бути центр модерації, де союзники могли б приймати рішення про те, що потрібно в будь-який момент, і скоординовано встановлювати графіки поставок», - додав він.

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