У Луцьку — аварія за участі трьох авто. ВІДЕО

У Луцьку — аварія за участі трьох авто. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Дубнівській сталася аварія.

Відео з місця ДТП до редакції «Конкуренту» надіслали читачі.

Автопригода за участю трьох автівок трапилася у п'ятницю, 28 липня, близько 11:00.

Машини зазнали механічних пошкоджень. На відео видно, що зіштовхнулися два вантажопасажирські і один звичайний синій легковик.

На місці працюють патрульні. Попередньо травмованих немає.


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