У Луцьку — аварія за участі трьох авто. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
У Луцьку на вулиці Дубнівській сталася аварія.
Відео з місця ДТП до редакції «Конкуренту» надіслали читачі.
Автопригода за участю трьох автівок трапилася у п'ятницю, 28 липня, близько 11:00.
Машини зазнали механічних пошкоджень. На відео видно, що зіштовхнулися два вантажопасажирські і один звичайний синій легковик.
На місці працюють патрульні. Попередньо травмованих немає.
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Відео з місця ДТП до редакції «Конкуренту» надіслали читачі.
Автопригода за участю трьох автівок трапилася у п'ятницю, 28 липня, близько 11:00.
Машини зазнали механічних пошкоджень. На відео видно, що зіштовхнулися два вантажопасажирські і один звичайний синій легковик.
На місці працюють патрульні. Попередньо травмованих немає.
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