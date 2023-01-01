У Луцьку — аварія за участі трьох авто. ВІДЕО





Відео з місця ДТП до редакції «



Автопригода за участю трьох автівок трапилася у п'ятницю, 28 липня, близько 11:00.



Машини зазнали механічних пошкоджень. На відео видно, що зіштовхнулися два вантажопасажирські і один звичайний синій легковик.



На місці працюють патрульні. Попередньо травмованих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Дубнівській сталася аварія.Відео з місця ДТП до редакції « Конкуренту » надіслали читачі.Автопригода за участю трьох автівок трапилася у п'ятницю, 28 липня, близько 11:00.Машини зазнали механічних пошкоджень. На відео видно, що зіштовхнулися два вантажопасажирські і один звичайний синій легковик.На місці працюють патрульні. Попередньо травмованих немає.

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