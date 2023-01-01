Причетний до катування більше 100 воїнів ЗСУ: СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії

Причетний до катування більше 100 воїнів ЗСУ: СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії
СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії, який причетний до катування більше 100 воїнів ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього керівника окупаційної «Волноваської виправної колонії» (більш відома як Оленівська колонія). Зловмисник причетний до масових знущань над українськими військовополоненими у застінках російської тюрми.

Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення рф і до кінця липня 2022 року він організував катування більше 100 полонених бійців ЗСУ.

Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії «дисциплінарного ізолятора».

У його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами «повільного» вбивства.

Для «конвоювання» людей до катівні фігурант залучав свого підлеглого – «молодшого інспектора відділу нагляду» окупаційної в’язниці, який також брав участь у тортурах над військовополоненими.

За даними слідства, колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, що до 2014 року був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області.

Під час захоплення частини регіону він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією рф.

На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії і пробув на цій «посаді» до кінця липня.

Крім того, встановлено, що його підлеглий до «призначення» перебував у складі так званої «служби виконання покарань» терористичної організації «днр» у тимчасово окупованій Горлівці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки обидва зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. На кожного з них очікує справедливе покарання.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ, Оленівка
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