Причетний до катування більше 100 воїнів ЗСУ: СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії
Сьогодні, 11:20
СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії, який причетний до катування більше 100 воїнів ЗСУ.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього керівника окупаційної «Волноваської виправної колонії» (більш відома як Оленівська колонія). Зловмисник причетний до масових знущань над українськими військовополоненими у застінках російської тюрми.
Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення рф і до кінця липня 2022 року він організував катування більше 100 полонених бійців ЗСУ.
Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії «дисциплінарного ізолятора».
У його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами «повільного» вбивства.
Для «конвоювання» людей до катівні фігурант залучав свого підлеглого – «молодшого інспектора відділу нагляду» окупаційної в’язниці, який також брав участь у тортурах над військовополоненими.
За даними слідства, колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, що до 2014 року був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області.
Під час захоплення частини регіону він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією рф.
На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії і пробув на цій «посаді» до кінця липня.
Крім того, встановлено, що його підлеглий до «призначення» перебував у складі так званої «служби виконання покарань» терористичної організації «днр» у тимчасово окупованій Горлівці.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Оскільки обидва зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. На кожного з них очікує справедливе покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього керівника окупаційної «Волноваської виправної колонії» (більш відома як Оленівська колонія). Зловмисник причетний до масових знущань над українськими військовополоненими у застінках російської тюрми.
Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення рф і до кінця липня 2022 року він організував катування більше 100 полонених бійців ЗСУ.
Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії «дисциплінарного ізолятора».
У його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами «повільного» вбивства.
Для «конвоювання» людей до катівні фігурант залучав свого підлеглого – «молодшого інспектора відділу нагляду» окупаційної в’язниці, який також брав участь у тортурах над військовополоненими.
За даними слідства, колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, що до 2014 року був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області.
Під час захоплення частини регіону він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією рф.
На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії і пробув на цій «посаді» до кінця липня.
Крім того, встановлено, що його підлеглий до «призначення» перебував у складі так званої «служби виконання покарань» терористичної організації «днр» у тимчасово окупованій Горлівці.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Оскільки обидва зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. На кожного з них очікує справедливе покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Біля Запорізької АЕС чули вибухи: що відомо
Сьогодні, 11:55
На Волині одружився військовий зі своєю коханою. ФОТО
Сьогодні, 11:41
Причетний до катування більше 100 воїнів ЗСУ: СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії
Сьогодні, 11:20
Медик з Волині отримав почесне звання «Заслужений лікар України»
Сьогодні, 10:45
Медіа