Був музикантом, а став аеророзвідником: історія бійця волинської бригади
Сьогодні, 10:35
Аеророзвідник Володимирського батальйону Волинської бригади тероборони Влад на псевдо «Кум» у цивільному житті був музикантом.
Про нього розповіли у бригаді.
– Співав на весіллях, на концертах, мав власні гурти. Але після широкомасштабного вторгнення зрозумів, що настав час брати до рук зброю і ставати на захист України. До військкомату торік прийшов, до речі, якраз на наступний день після свого дня народження, – розповідає Влад.
«Кум» разом з побратимами вистежує ворожі цілі, корегує роботу артилерії. Хоча опановувати фах аеророзвідника чоловікові довелося із самих азів:
– Це війна дронів – без них тут ніяк. Постійно вдосконалюємо свою майстерність і намагаємося якнайсумлінніше виконувати поставлені бойові завдання. – Бо ж Україні у цій війні потрібна тільки Перемога!
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Про нього розповіли у бригаді.
– Співав на весіллях, на концертах, мав власні гурти. Але після широкомасштабного вторгнення зрозумів, що настав час брати до рук зброю і ставати на захист України. До військкомату торік прийшов, до речі, якраз на наступний день після свого дня народження, – розповідає Влад.
«Кум» разом з побратимами вистежує ворожі цілі, корегує роботу артилерії. Хоча опановувати фах аеророзвідника чоловікові довелося із самих азів:
– Це війна дронів – без них тут ніяк. Постійно вдосконалюємо свою майстерність і намагаємося якнайсумлінніше виконувати поставлені бойові завдання. – Бо ж Україні у цій війні потрібна тільки Перемога!
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