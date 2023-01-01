Був музикантом, а став аеророзвідником: історія бійця волинської бригади

Аеророзвідник Володимирського батальйону Волинської бригади тероборонина псевдо «» у цивільному житті був музикантом.Про нього розповіли у бригаді.– Співав на весіллях, на концертах, мав власні гурти. Але після широкомасштабного вторгнення зрозумів, що настав час брати до рук зброю і ставати на захист України. До військкомату торік прийшов, до речі, якраз на наступний день після свого дня народження, – розповідає Влад.«Кум» разом з побратимами вистежує ворожі цілі, корегує роботу артилерії. Хоча опановувати фах аеророзвідника чоловікові довелося із самих азів:– Це війна дронів – без них тут ніяк. Постійно вдосконалюємо свою майстерність і намагаємося якнайсумлінніше виконувати поставлені бойові завдання. – Бо ж Україні у цій війні потрібна тільки Перемога!