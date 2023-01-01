Волинянин просить присвоїти звання «Героя України» посмертно батькові Сергію Якимуку
Сьогодні, 14:12
Олександр Якимук просить підписати петицію про присвоєння найвищої державної відзнаки «Герой України» його батькові Сергію.
Про це йдеться на сайті президента.
Солдат Якимук Сергій Іванович, 23.03.1973 року народження, з смт Головне, Ковельського району, Волинської області. До війни був на заробітках в Польщі, 28 лютого вирішив їхати боронити рідний край. Був призваний до лав Збройних Сил України 4 травня 2022 року.
"Якимук Сергій Іванович брав участь в обороні Лисичанська, а пізніше села Піски. Мій батько героїчно загинув, захищаючи Батьківщину, віддавши своє власне життя, рятуючи “300”. Ми повинні пам'ятати Героїв України. Саме тому, я, Якимук Олександр, і вся моя сімʼя просимо відзначити його почесним званням “Герой України", - йдеться в тексті петиції.
Петицію можна підтримати за посиланням.
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Про це йдеться на сайті президента.
Солдат Якимук Сергій Іванович, 23.03.1973 року народження, з смт Головне, Ковельського району, Волинської області. До війни був на заробітках в Польщі, 28 лютого вирішив їхати боронити рідний край. Був призваний до лав Збройних Сил України 4 травня 2022 року.
"Якимук Сергій Іванович брав участь в обороні Лисичанська, а пізніше села Піски. Мій батько героїчно загинув, захищаючи Батьківщину, віддавши своє власне життя, рятуючи “300”. Ми повинні пам'ятати Героїв України. Саме тому, я, Якимук Олександр, і вся моя сімʼя просимо відзначити його почесним званням “Герой України", - йдеться в тексті петиції.
Петицію можна підтримати за посиланням.
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