Волинянин просить присвоїти звання «Героя України» посмертно батькові Сергію Якимуку

Олександр Якимук просить підписати петицію про присвоєння найвищої державної відзнаки «Герой України» його батькові Сергію.



Про це



Солдат Якимук Сергій Іванович, 23.03.1973 року народження, з смт Головне, Ковельського району, Волинської області. До війни був на заробітках в Польщі, 28 лютого вирішив їхати боронити рідний край. Був призваний до лав Збройних Сил України 4 травня 2022 року.



"Якимук Сергій Іванович брав участь в обороні Лисичанська, а пізніше села Піски. Мій батько



Петицію можна підтримати за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! просить підписати петицію про присвоєння найвищої державної відзнаки «Герой України» його батьковіПро це йдеться на сайті президента.Солдат Якимук Сергій Іванович, 23.03.1973 року народження, з смт Головне, Ковельського району, Волинської області. До війни був на заробітках в Польщі, 28 лютого вирішив їхати боронити рідний край. Був призваний до лав Збройних Сил України 4 травня 2022 року."Якимук Сергій Іванович брав участь в обороні Лисичанська, а пізніше села Піски. Мій батько героїчно загинув, захищаючи Батьківщину , віддавши своє власне життя, рятуючи “300”. Ми повинні пам'ятати Героїв України. Саме тому, я, Якимук Олександр, і вся моя сімʼя просимо відзначити його почесним званням “Герой України", - йдеться в тексті петиції.Петицію можна підтримати за посиланням

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