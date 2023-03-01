ППО збила російський безпілотник над Київщиною

ППО збила російський безпілотник над Київщиною
Протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі УП.

"Під час тривоги у середу в Київській області було виявлено БПЛА, по ньому велася бойова робота засобами ППО. Ціль уражено", - йдеться в повідомленні.

Речник Повітряних сил, додав, що тип безпілотника наразі не встановлено. Його визначать, коли знайдуть рештки дрона.

Крім цього Ігнат уточнив, що попередня тривога на сході України 1 березня оголошувалася через активізацію тактичної авіації ворога.

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Теги: Росія, Україна, війна, безпілотник
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