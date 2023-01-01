Готуємося до літа: тренди й антитренди комбінезонів*
Сьогодні, 13:51
Легкі трикотажні комбінезони — це переважно одяг на кожен день. Конструкція у них досить зручна й проста, хоч і дехто зі скепсисом дивиться на сумісний крій штанів і кофти. Комбінезони — це завжди про практичність. Їх вперше використовували чоловіки на виробництвах, а вже понад 80 років існують жіночі комбінезони, що з часом увібрали в себе характерну вишуканість та елегантність замість грубої практичності.
Переважно всі тенденції, що існують навколо комбінезонів, не міняються вже декілька років. Тож цього літа ви зможете носити без проблем:
• шкіряні комбінезони — вони можуть бути обтислими або мати вільний силует;
• вироби з деніму — щільна тканина, що може додатково декоруватися;
• спортивні комбінезони з відкритими плечима — максимально комфортні завдяки ергономічному крою, знайти їх можна на megasport.ua.
Можна носити також моделі з довгим рукавом, верхом, як у майки тощо. Серед модних тенденцій є асиметрія — наприклад, у плечах. Можете вибрати моделі з натяком на класику — корсетом та штанами палаццо.
Виділити можна й окремі стилі: піжамний з легких матеріалів, комбінезон-сорочка з ґудзиками та щільними рукавами, наче у бойскаутів. Навіть моделі в стилі уніформи з ледь вільним силуетом і манжетами внизу штанів отримали жіночність й елегантність.
Антитренди у світі моди з’являються поступово. Це не означає, що ви не можете носити цю річ. Якщо вам у ній комфортно, продовжуйте із задоволенням її використовувати. А, можливо, при правильній стилізації ви зможете з неї зробити справжню цукерку.
Тож що стилісти записують у 2023 році в антитренди:
- занадто яскравий і строкатий принт — частіше він виглядає неохайно й може додавати візуально кілька кілограмів;
- з мереживом — воно останні декілька років взагалі зникає з модного простору через занадто обтислі фасони;
- ромпери — це ультракороткі шорти з майкою, частіше з великим декольте, вони недовго були в моді.
Також бажано відмовлятися від стилю тотал блек. Краще робіть яскраві або контрастні акценти в аутфітах.
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Тренди серед комбінезонів у 2023
Переважно всі тенденції, що існують навколо комбінезонів, не міняються вже декілька років. Тож цього літа ви зможете носити без проблем:
• шкіряні комбінезони — вони можуть бути обтислими або мати вільний силует;
• вироби з деніму — щільна тканина, що може додатково декоруватися;
• спортивні комбінезони з відкритими плечима — максимально комфортні завдяки ергономічному крою, знайти їх можна на megasport.ua.
Можна носити також моделі з довгим рукавом, верхом, як у майки тощо. Серед модних тенденцій є асиметрія — наприклад, у плечах. Можете вибрати моделі з натяком на класику — корсетом та штанами палаццо.
Виділити можна й окремі стилі: піжамний з легких матеріалів, комбінезон-сорочка з ґудзиками та щільними рукавами, наче у бойскаутів. Навіть моделі в стилі уніформи з ледь вільним силуетом і манжетами внизу штанів отримали жіночність й елегантність.
Огляд антитрендів
Антитренди у світі моди з’являються поступово. Це не означає, що ви не можете носити цю річ. Якщо вам у ній комфортно, продовжуйте із задоволенням її використовувати. А, можливо, при правильній стилізації ви зможете з неї зробити справжню цукерку.
Тож що стилісти записують у 2023 році в антитренди:
- занадто яскравий і строкатий принт — частіше він виглядає неохайно й може додавати візуально кілька кілограмів;
- з мереживом — воно останні декілька років взагалі зникає з модного простору через занадто обтислі фасони;
- ромпери — це ультракороткі шорти з майкою, частіше з великим декольте, вони недовго були в моді.
Також бажано відмовлятися від стилю тотал блек. Краще робіть яскраві або контрастні акценти в аутфітах.
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