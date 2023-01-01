Готуємося до літа: тренди й антитренди комбінезонів*





Тренди серед комбінезонів у 2023

Переважно всі тенденції, що існують навколо комбінезонів, не міняються вже декілька років. Тож цього літа ви зможете носити без проблем:



• шкіряні комбінезони — вони можуть бути обтислими або мати вільний силует;



• вироби з деніму — щільна тканина, що може додатково декоруватися;



• спортивні комбінезони з відкритими плечима — максимально комфортні завдяки ергономічному крою, знайти їх можна на megasport.ua.



Можна носити також моделі з довгим рукавом, верхом, як у майки тощо. Серед модних тенденцій є асиметрія — наприклад, у плечах. Можете вибрати моделі з натяком на класику — корсетом та штанами палаццо.



Виділити можна й окремі стилі: піжамний з легких матеріалів, комбінезон-сорочка з ґудзиками та щільними рукавами, наче у бойскаутів. Навіть моделі в стилі уніформи з ледь вільним силуетом і манжетами внизу штанів отримали жіночність й елегантність.



Огляд антитрендів

Антитренди у світі моди з’являються поступово. Це не означає, що ви не можете носити цю річ. Якщо вам у ній комфортно, продовжуйте із задоволенням її використовувати. А, можливо, при правильній стилізації ви зможете з неї зробити справжню цукерку.



Тож що стилісти записують у 2023 році в антитренди:



- занадто яскравий і строкатий принт — частіше він виглядає неохайно й може додавати візуально кілька кілограмів;



- з мереживом — воно останні декілька років взагалі зникає з модного простору через занадто обтислі фасони;



- ромпери — це ультракороткі шорти з майкою, частіше з великим декольте, вони недовго були в моді.



Також бажано відмовлятися від стилю тотал блек. Краще робіть яскраві або контрастні акценти в аутфітах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Легкі трикотажні комбінезони — це переважно одяг на кожен день. Конструкція у них досить зручна й проста, хоч і дехто зі скепсисом дивиться на сумісний крій штанів і кофти. Комбінезони — це завжди про практичність. Їх вперше використовували чоловіки на виробництвах, а вже понад 80 років існують жіночі комбінезони , що з часом увібрали в себе характерну вишуканість та елегантність замість грубої практичності.Переважно всі тенденції, що існують навколо комбінезонів, не міняються вже декілька років. Тож цього літа ви зможете носити без проблем:• шкіряні комбінезони — вони можуть бути обтислими або мати вільний силует;• вироби з деніму — щільна тканина, що може додатково декоруватися;• спортивні комбінезони з відкритими плечима — максимально комфортні завдяки ергономічному крою, знайти їх можна на megasport.ua.Можна носити також моделі з довгим рукавом, верхом, як у майки тощо. Серед модних тенденцій є асиметрія — наприклад, у плечах. Можете вибрати моделі з натяком на класику — корсетом та штанами палаццо.Виділити можна й окремі стилі: піжамний з легких матеріалів, комбінезон-сорочка з ґудзиками та щільними рукавами, наче у бойскаутів. Навіть моделі в стилі уніформи з ледь вільним силуетом і манжетами внизу штанів отримали жіночність й елегантність.Антитренди у світі моди з’являються поступово. Це не означає, що ви не можете носити цю річ. Якщо вам у ній комфортно, продовжуйте із задоволенням її використовувати. А, можливо, при правильній стилізації ви зможете з неї зробити справжню цукерку.Тож що стилісти записують у 2023 році в антитренди:- занадто яскравий і строкатий принт — частіше він виглядає неохайно й може додавати візуально кілька кілограмів;- з мереживом — воно останні декілька років взагалі зникає з модного простору через занадто обтислі фасони;- ромпери — це ультракороткі шорти з майкою, частіше з великим декольте, вони недовго були в моді.Також бажано відмовлятися від стилю тотал блек. Краще робіть яскраві або контрастні акценти в аутфітах.

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