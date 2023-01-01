Школярі на Волині захворіли на паротит
Сьогодні, 14:28
У Луцькому районі зафіксували спалах паротиту. Раніше в одній родині виявили 6 випадків захворювання, в тому числі 5 – серед дітей. Воно поширилось у навчальний заклад, де вчилися хворі діти. Ще 6 випадків епідемічного паротиту виявили при активному медичному нагляді.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Медики вивчили вакцинальний статус учнів та персоналу школи – всі вакциновані проти епідемічного паротиту.
В родині, де стався спалах – 2 дітей щеплені, 4 – не вакциновані.
Паротит — це гостре висококонтагіозне інфекційне захворювання, яке характеризується гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням слинних залоз, а іноді й інших залоз, які мають вивідні протоки (статеві, молочні, підшлункова), центральної нервової системи (ЦНС).
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Медики вивчили вакцинальний статус учнів та персоналу школи – всі вакциновані проти епідемічного паротиту.
В родині, де стався спалах – 2 дітей щеплені, 4 – не вакциновані.
Паротит — це гостре висококонтагіозне інфекційне захворювання, яке характеризується гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням слинних залоз, а іноді й інших залоз, які мають вивідні протоки (статеві, молочні, підшлункова), центральної нервової системи (ЦНС).
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