Школярі на Волині захворіли на паротит





Про це



Медики вивчили вакцинальний статус учнів та персоналу школи – всі вакциновані проти епідемічного паротиту.



В родині, де стався спалах – 2 дітей щеплені, 4 – не вакциновані.



Паротит — це гостре висококонтагіозне інфекційне захворювання, яке характеризується гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням слинних залоз, а іноді й інших залоз, які мають вивідні протоки (статеві, молочні, підшлункова), центральної нервової системи (ЦНС).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі зафіксували спалах паротиту. Раніше в одній родині виявили 6 випадків захворювання , в тому числі 5 – серед дітей. Воно поширилось у навчальний заклад, де вчилися хворі діти. Ще 6 випадків епідемічного паротиту виявили при активному медичному нагляді.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Медики вивчили вакцинальний статус учнів та персоналу школи – всі вакциновані проти епідемічного паротиту.В родині, де стався спалах – 2 дітей щеплені, 4 – не вакциновані.Паротит — це гостре висококонтагіозне інфекційне захворювання, яке характеризується гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням слинних залоз, а іноді й інших залоз, які мають вивідні протоки (статеві, молочні, підшлункова), центральної нервової системи (ЦНС).

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