Незаконно звільнив працівника: сільський голова повернув державі 187 тисяч гривень

Незаконно звільнив працівника: сільський голова повернув державі 187 тисяч гривень
Дізнавшись про намір Волинської обласної прокуратури звертатися до суду, аби стягнути виплачені з бюджету однієї з сільських рад Луцького району на користь незаконно звільненого працівника понад 187 тисяч гривень, сільський голова сплатив громаді завдані ним збитки.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

Прокурори встановили, що у липні 2022 року Луцький міськрайонний суд визнав протиправним та скасував розпорядження голови цієї сільської ради про звільнення працівника, поновив його на роботі та стягнув із сільської ради на користь незаконно звільненого середній заробіток за час його вимушеного прогулу.

Згідно з чинним законодавством, службова особа, винна в незаконному звільненні працівника, зобов’язана покрити шкоду, заподіяну установі у зв’язку з виплатами такому працівникові.

Позаяк сільська рада не вживала дій, спрямованих на стягнення виплачених грошових коштів, у ситуацію втрутились прокурори.

Після одержання листа із обласної прокуратури про ініціювання пред’явлення позову, посадовець добровільно сплатив до місцевому бюджету усю суму збитків.


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Теги: сільська рада, збитки, Волинь, прокуратура
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