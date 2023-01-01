Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО

У підрозділи Волинського прикордонного загону для подальшого проходження служби прибули лейтенанти – цьогорічні випускники Національної Академії Державної прикордонної служби ім. Богдана Хмельницького.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Значний багаж теоретичних знань вони отримали у прикордонному виші, тепер настав час практично застосувати вивчене в службовій діяльності безпосередньо в підрозділах кордону. Офіцери зустрілися з керівництвом прикордонного загону, з ними провели ряд настановних заходів та ознайомили з оперативною обстановкою на ділянці відповідальності.Нині молоді лейтенанти уже у своїх підрозділах, знайомляться з новими колективами та особливостями державного рубежу, який охоронятимуть. А допомагати їм у становленні на посадах будуть закріплені за кожним офіцери-наставники.