Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО

Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО
У підрозділи Волинського прикордонного загону для подальшого проходження служби прибули лейтенанти – цьогорічні випускники Національної Академії Державної прикордонної служби ім. Богдана Хмельницького.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Значний багаж теоретичних знань вони отримали у прикордонному виші, тепер настав час практично застосувати вивчене в службовій діяльності безпосередньо в підрозділах кордону. Офіцери зустрілися з керівництвом прикордонного загону, з ними провели ряд настановних заходів та ознайомили з оперативною обстановкою на ділянці відповідальності.

Нині молоді лейтенанти уже у своїх підрозділах, знайомляться з новими колективами та особливостями державного рубежу, який охоронятимуть. А допомагати їм у становленні на посадах будуть закріплені за кожним офіцери-наставники.

Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: прикордонники, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь везуть тіло захисника Дмитра Максимчука, який загинув на Різдво
Сьогодні, 16:10
У Луцьку – кілька вулиць без електроенергії
Сьогодні, 15:52
Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Сьогодні, 15:39
На Волині затримали трьох наркоторговців
Сьогодні, 15:15
Незаконно звільнив працівника: сільський голова повернув державі 187 тисяч гривень
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
На Волині за рік у виїзді з країни відмовили майже п'ятьом тисячам чоловіків На Волині за рік у виїзді з країни відмовили майже п'ятьом тисячам чоловіків
28 лютий, 14:45
Прикордонники Волині отримали автомобіль. ФОТО Прикордонники Волині отримали автомобіль. ФОТО
09 лютий, 17:28
Волинські прикордонники розповіли, як працює заборона виїзду депутатам і чиновникам Волинські прикордонники розповіли, як працює заборона виїзду депутатам і чиновникам
07 лютий, 12:05
У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники. ФОТО У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники. ФОТО
30 січень, 09:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь везуть тіло захисника Дмитра Максимчука, який загинув на Різдво
Сьогодні, 16:10
 0
У Луцьку – кілька вулиць без електроенергії
Сьогодні, 15:52
 0
Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Сьогодні, 15:39
 0
На Волині затримали трьох наркоторговців
Сьогодні, 15:15
 0
Незаконно звільнив працівника: сільський голова повернув державі 187 тисяч гривень
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8