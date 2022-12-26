На Волинь везуть тіло захисника Дмитра Максимчука, який загинув на Різдво

На Волинь везуть тіло захисника Дмитра Максимчука, який загинув на Різдво
На війні з Росією загинув житель с.Гайове, Максимчук Дмитро Петрович, 1983 року народження.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

Будучи кулеметником 1-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, він загинув 7 січня 2023 року в районі міста Соледар Донецької області під час обстрілу позицій, отримавши поранення несумісні з життям.

Тіло загиблого Максимчука Дмитра зустрінуть завтра, 2 березня о 10.30 год.

Маршрут траурного кортежу: м.Ківерці (Чкалова) - с.Сокиричі - с.Озеро - с.Гайове (В.Киричука, 16).

Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 2 березня. Заупокійна панахида розпочнеться о 10.30 у Церкві Успіння Пресвятої Богородиці с.Гайове.

Поховають загиблого на кладовищі у с.Гайове.

"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь Героя Дмитра, який віддав своє молоде життя за незалежність України", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Дмитро Максимчук, загинув, Ківерці
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