На Волині помер заслужений тренер України
Сьогодні, 16:50
Відійшов у вічність волинянин Дручик Володимир Данилович - заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України.
Про це повідомили у центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
Тренер-викладач з легкої атлетики готував спорстсменів з порушеннями зору, в тому числі, тотально незрячих.
Тривалий час працював у Волинському регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", згодом у Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю, відзначений стипендією Президента України.
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Про це повідомили у центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
Тренер-викладач з легкої атлетики готував спорстсменів з порушеннями зору, в тому числі, тотально незрячих.
Тривалий час працював у Волинському регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", згодом у Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю, відзначений стипендією Президента України.
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