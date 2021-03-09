На Волині помер заслужений тренер України

Дручик Володимир Данилович - заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України.



Про це



Тренер-викладач з легкої атлетики готував спорстсменів з порушеннями зору, в тому числі, тотально незрячих.



Тривалий час працював у Волинському регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", згодом у Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю, відзначений стипендією Президента України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відійшов у вічність волинянин- заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України.Про це повідомили у центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".Тренер-викладач з легкої атлетики готував спорстсменів з порушеннями зору, в тому числі, тотально незрячих.Тривалий час працював у Волинському регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", згодом у Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю, відзначений стипендією Президента України.

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