У Луцьку – кілька вулиць без електроенергії
Сьогодні, 15:52
Сьогодні, 1 березня, на вулицях Глушець, Дубнівській та в районі Київського майдану відсутнє електропостачання.
Про це сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили читачі.
У коментарі працівниця «Волиньобленерго» повідомила, що на ділянках цих вулиць є аварійне пошкодження ліній електропередач. Відновити постачання електрики обіцяють сьогодні до 17:00.
«Є аварійне пошкодження на лінії, термін ліквідації за цими адресами – до 17 години», – каже оператор Оксана.
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Про це сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили читачі.
У коментарі працівниця «Волиньобленерго» повідомила, що на ділянках цих вулиць є аварійне пошкодження ліній електропередач. Відновити постачання електрики обіцяють сьогодні до 17:00.
«Є аварійне пошкодження на лінії, термін ліквідації за цими адресами – до 17 години», – каже оператор Оксана.
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