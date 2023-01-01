У Луцьку – кілька вулиць без електроенергії

У Луцьку – кілька вулиць без електроенергії
Сьогодні, 1 березня, на вулицях Глушець, Дубнівській та в районі Київського майдану відсутнє електропостачання.

Про це сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» повідомили читачі.

У коментарі працівниця «Волиньобленерго» повідомила, що на ділянках цих вулиць є аварійне пошкодження ліній електропередач. Відновити постачання електрики обіцяють сьогодні до 17:00.

«Є аварійне пошкодження на лінії, термін ліквідації за цими адресами – до 17 години», – каже оператор Оксана.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: аварійне відключення світла, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь везуть тіло захисника Дмитра Максимчука, який загинув на Різдво
Сьогодні, 16:10
У Луцьку – кілька вулиць без електроенергії
Сьогодні, 15:52
Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Сьогодні, 15:39
На Волині затримали трьох наркоторговців
Сьогодні, 15:15
Незаконно звільнив працівника: сільський голова повернув державі 187 тисяч гривень
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
Звичних 45 хвилин: у школах Луцька скасували скорочені уроки Звичних 45 хвилин: у школах Луцька скасували скорочені уроки
Сьогодні, 13:15
Проігнорував дорожній знак: у Луцьку сталася ДТП. ФОТО Проігнорував дорожній знак: у Луцьку сталася ДТП. ФОТО
Сьогодні, 12:50
«єРобота»: переселенка з Харкова відкрила в Луцьку дитячу медіашколу «єРобота»: переселенка з Харкова відкрила в Луцьку дитячу медіашколу
Сьогодні, 12:37
У Луцькому районі перевіряли печі і газові котли: які порушення виявили. ВІДЕО У Луцькому районі перевіряли печі і газові котли: які порушення виявили. ВІДЕО
Сьогодні, 11:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь везуть тіло захисника Дмитра Максимчука, який загинув на Різдво
Сьогодні, 16:10
 0
У Луцьку – кілька вулиць без електроенергії
Сьогодні, 15:52
 0
Волинський прикордонний загін поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Сьогодні, 15:39
 0
На Волині затримали трьох наркоторговців
Сьогодні, 15:15
 0
Незаконно звільнив працівника: сільський голова повернув державі 187 тисяч гривень
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8