На Волині затримали трьох наркоторговців
Сьогодні, 15:15
На Волині затримали трьох осіб, які причетні до злочинів, пов’язаних з наркотиками. Усі затримані чоловіки – мешканці Володимирського району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, один з них, 42-річний нововолинець, реалізовував методом «з рук в руки» наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби. Під час санкціонованого обшуку в нього вилучено, окрім іншого, таблетки метадону, патрони та ножі, а також майже пів кілограма бурштину, який той зберігав незаконно. Щомісяця фігурант збував понад 200 доз заборонених речовин, отримуючи десятки тисяч гривень незаконного прибутку.
Ще двох осіб затримали також учора у Володимирському районі «на гарячому» з психотропними речовинами.
За всіма фактами відомості належним чином зареєстровані, а обставини розслідуються.
Вилучене направлено на відповідне дослідження.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, один з них, 42-річний нововолинець, реалізовував методом «з рук в руки» наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби. Під час санкціонованого обшуку в нього вилучено, окрім іншого, таблетки метадону, патрони та ножі, а також майже пів кілограма бурштину, який той зберігав незаконно. Щомісяця фігурант збував понад 200 доз заборонених речовин, отримуючи десятки тисяч гривень незаконного прибутку.
Ще двох осіб затримали також учора у Володимирському районі «на гарячому» з психотропними речовинами.
За всіма фактами відомості належним чином зареєстровані, а обставини розслідуються.
Вилучене направлено на відповідне дослідження.
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