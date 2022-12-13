На Волині затримали трьох наркоторговців

На Волині затримали трьох наркоторговців
На Волині затримали трьох осіб, які причетні до злочинів, пов’язаних з наркотиками. Усі затримані чоловіки – мешканці Володимирського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, один з них, 42-річний нововолинець, реалізовував методом «з рук в руки» наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби. Під час санкціонованого обшуку в нього вилучено, окрім іншого, таблетки метадону, патрони та ножі, а також майже пів кілограма бурштину, який той зберігав незаконно. Щомісяця фігурант збував понад 200 доз заборонених речовин, отримуючи десятки тисяч гривень незаконного прибутку.

Ще двох осіб затримали також учора у Володимирському районі «на гарячому» з психотропними речовинами.

За всіма фактами відомості належним чином зареєстровані, а обставини розслідуються.

Вилучене направлено на відповідне дослідження.
На Волині затримали трьох наркоторговців

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Теги: наркоторговці, Волинь, Володимир
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