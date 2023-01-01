Карта війни: британська розвідка оновила дані про ситуацію на фронті

Карта війни: британська розвідка оновила дані про ситуацію на фронті
Українські військові продовжують тримати оборону на сході нашої країни. Найважчою ділянкою фронту залишається Бахмутський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

За даними британської карти, на сході України точаться бої відразу на декількох напрямках. Окупанти прагнуть захопити повністю Донецьку та Луганську області.

Росіяни штурмують позиції українських захисників у районі Бахмута, Вугледара, Авдіївки, Кремінної, а також поблизу звільнених населених пунктів Луганської області. Поки значного просування ворога не зафіксовано.

Крім того, бойові дії продовжуються у Харківській та Запорізькій областях.
Карта війни: британська розвідка оновила дані про ситуацію на фронті

Водночас російські окупанти обстрілюють населені пункти вздовж усієї лінії фронту на сході та півдні України.

Нагадаємо, за словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, у регіоні посилилися атаки ворога. Росіяни використовують дрони для розвідки та ударів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Готуємося до літа: тренди й антитренди комбінезонів*
Сьогодні, 13:51
ППО збила російський безпілотник над Київщиною
Сьогодні, 13:44
Карта війни: британська розвідка оновила дані про ситуацію на фронті
Сьогодні, 13:33
Звичних 45 хвилин: у школах Луцька скасували скорочені уроки
Сьогодні, 13:15
Пенсіонер з Волині отримав 4 місяці арешту за проросійську пропаганду
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
На Вінничині екскерівник поліції готував для ФСБ «план» терактів проти мирних жителів , – СБУ На Вінничині екскерівник поліції готував для ФСБ «план» терактів проти мирних жителів , – СБУ
Сьогодні, 14:40
Волинянин просить присвоїти звання «Героя України» посмертно батькові Сергію Якимуку Волинянин просить присвоїти звання «Героя України» посмертно батькові Сергію Якимуку
Сьогодні, 14:12
ППО збила російський безпілотник над Київщиною ППО збила російський безпілотник над Київщиною
Сьогодні, 13:44
Тренував українських захисників та збирав розвіддані про дислокацію ЗСУ: у Миколаєві затримали агента РФ Тренував українських захисників та збирав розвіддані про дислокацію ЗСУ: у Миколаєві затримали агента РФ
Сьогодні, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Незаконно звільнив працівника: сільський голова повернув державі 187 тисяч гривень
Сьогодні, 15:00
 0
На Вінничині екскерівник поліції готував для ФСБ «план» терактів проти мирних жителів , – СБУ
Сьогодні, 14:40
 0
Школярі на Волині захворіли на паротит
Сьогодні, 14:28
 0
Волинянин просить присвоїти звання «Героя України» посмертно батькові Сергію Якимуку
Сьогодні, 14:12
 0
Готуємося до літа: тренди й антитренди комбінезонів*
Сьогодні, 13:51
 0
Медіа
відео
1/8