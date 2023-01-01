Карта війни: британська розвідка оновила дані про ситуацію на фронті
Сьогодні, 13:33
Українські військові продовжують тримати оборону на сході нашої країни. Найважчою ділянкою фронту залишається Бахмутський напрямок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
За даними британської карти, на сході України точаться бої відразу на декількох напрямках. Окупанти прагнуть захопити повністю Донецьку та Луганську області.
Росіяни штурмують позиції українських захисників у районі Бахмута, Вугледара, Авдіївки, Кремінної, а також поблизу звільнених населених пунктів Луганської області. Поки значного просування ворога не зафіксовано.
Крім того, бойові дії продовжуються у Харківській та Запорізькій областях.
Водночас російські окупанти обстрілюють населені пункти вздовж усієї лінії фронту на сході та півдні України.
Нагадаємо, за словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, у регіоні посилилися атаки ворога. Росіяни використовують дрони для розвідки та ударів.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
За даними британської карти, на сході України точаться бої відразу на декількох напрямках. Окупанти прагнуть захопити повністю Донецьку та Луганську області.
Росіяни штурмують позиції українських захисників у районі Бахмута, Вугледара, Авдіївки, Кремінної, а також поблизу звільнених населених пунктів Луганської області. Поки значного просування ворога не зафіксовано.
Крім того, бойові дії продовжуються у Харківській та Запорізькій областях.
Водночас російські окупанти обстрілюють населені пункти вздовж усієї лінії фронту на сході та півдні України.
Нагадаємо, за словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, у регіоні посилилися атаки ворога. Росіяни використовують дрони для розвідки та ударів.
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