Звичних 45 хвилин: у школах Луцька скасували скорочені уроки
Сьогодні, 13:15
Уроки в луцьких школах, які через проблеми з електроенергією скорочували на 5-10 хвилин, повертають до уставлених 45 хвилин.
Про це у коментарі виданню ВСН розповів керівник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Йдеться про відновлення тривалості уроків для учнів. Тобто заняття у школах Луцька триватимуть, як було раніше: 45 хвилин.
Нагадуємо, під час вимкнення електроенергії задля її економії заняття повинні були завершуватися до кінця світлового дня, тому у луцьких школах була скорочена тривалість уроків. Зменшення відбувалося у межах чинного законодавства: до 40 чи 35 хвилин замість 45.
За словами Бондаря, оскільки світловий день збільшився, потреби у економії немає, тривалість занять відновлюється.
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Про це у коментарі виданню ВСН розповів керівник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Йдеться про відновлення тривалості уроків для учнів. Тобто заняття у школах Луцька триватимуть, як було раніше: 45 хвилин.
Нагадуємо, під час вимкнення електроенергії задля її економії заняття повинні були завершуватися до кінця світлового дня, тому у луцьких школах була скорочена тривалість уроків. Зменшення відбувалося у межах чинного законодавства: до 40 чи 35 хвилин замість 45.
За словами Бондаря, оскільки світловий день збільшився, потреби у економії немає, тривалість занять відновлюється.
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