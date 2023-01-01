Проігнорував дорожній знак: у Луцьку сталася ДТП. ФОТО

Проігнорував дорожній знак: у Луцьку сталася ДТП. ФОТО
Учора, 28 лютого, близько 17-ї години, патрульні прибули на виклик про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Декабристів у Луцьку. На місці події поліцейські виявили два легкові автомобілі з механічними пошкодженнями.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Постраждалих в автопригоді, на щастя, не було.

Інспектори з’ясували, що водій Citroen рухався по другорядній дорозі, не надав перевагу авто Opel, не дотримавшись вимоги дорожнього знаку 2.1 "Дати дорогу", та здійснив зіткнення з ним.

На чоловіка патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Проігнорував дорожній знак: у Луцьку сталася ДТП. ФОТО
Проігнорував дорожній знак: у Луцьку сталася ДТП. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП
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