Проігнорував дорожній знак: у Луцьку сталася ДТП. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Учора, 28 лютого, близько 17-ї години, патрульні прибули на виклик про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Декабристів у Луцьку. На місці події поліцейські виявили два легкові автомобілі з механічними пошкодженнями.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Постраждалих в автопригоді, на щастя, не було.
Інспектори з’ясували, що водій Citroen рухався по другорядній дорозі, не надав перевагу авто Opel, не дотримавшись вимоги дорожнього знаку 2.1 "Дати дорогу", та здійснив зіткнення з ним.
На чоловіка патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Постраждалих в автопригоді, на щастя, не було.
Інспектори з’ясували, що водій Citroen рухався по другорядній дорозі, не надав перевагу авто Opel, не дотримавшись вимоги дорожнього знаку 2.1 "Дати дорогу", та здійснив зіткнення з ним.
На чоловіка патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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