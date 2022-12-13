«єРобота»: переселенка з Харкова відкрила в Луцьку дитячу медіашколу
Сьогодні, 12:37
Ганна Карамишева-Борисенко разом з дитиною переїхала з Харкова до Луцька у травні минулого року. Вона розпочала шукати роботу й зареєструвалася на обліку в Луцькому міському центрі зайнятості. Жінка в Харкові працювала в медіашколі для діток, тож сподівалася знайти щось схоже, однак безуспішно.
Про це розповідає голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Дізнавшись про держану програму «єРобота», пані Ганна відразу подала заявку на грант, аби відкрити власну справу. Вона отримала схвальну відповідь та відкрила в Луцьку дитячу медіашколу «COOL Media School».
Так, нині тут діти від 5 до 15 років можуть отримати знання з таких предметів, як медіа-маркетинг та журналістика, акторська майстерність та імпровізація, сторітелінг та ораторська майстерність, режисура та монтаж, сценічна мова та рух, блогерство та публічний виступ.
На порталі Дія триває прийом заявок на отримання гранту в рамках єРоботи, щоб започаткувати або розширити свою справу.
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Про це розповідає голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Дізнавшись про держану програму «єРобота», пані Ганна відразу подала заявку на грант, аби відкрити власну справу. Вона отримала схвальну відповідь та відкрила в Луцьку дитячу медіашколу «COOL Media School».
Так, нині тут діти від 5 до 15 років можуть отримати знання з таких предметів, як медіа-маркетинг та журналістика, акторська майстерність та імпровізація, сторітелінг та ораторська майстерність, режисура та монтаж, сценічна мова та рух, блогерство та публічний виступ.
На порталі Дія триває прийом заявок на отримання гранту в рамках єРоботи, щоб започаткувати або розширити свою справу.
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