Як подати показники лічильника газу за 48 секунд

Як подати показники лічильника газу за 48 секунд
Для того, аби передати показники лічильника газу через Телеграм, потрібно рівно 48 секунд, запевняють у АТ «Волиньгаз».

Рівно стільки часу необхідно витратити, аби відкрити шафу на кухні, де розташований лічильник, зайти в чат-бот 7104ua у Телеграмі та внести показники. Тож нагадуємо, споживачам газу про своєчасну подачу показників лічильника з 1 по 5 число.

Незалежно від постачальника волинянам треба подавати показання газового лічильника до «Волиньгазу». Саме від ваших даних щодо спожитого газу залежить нарахування і формування рахунку.

Тож клієнтіи АТ «Волиньгаз» 7 зручних способів, аби швидко передавати показання лічильників:

1. Особистий кабінет на сайті 104.ua - https://account.104.ua/ua/login

2. Мобільний додаток 104.ua:

- для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client

- для iPhone https://apps.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id1449596182

3. Чат-бот «7104ua» у Viber https://chats.viber.com/7104ua

4. Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot

5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині

6. За номером телефону контакт-центру — (03326) 280-104, (067) 33 39 104

7. SMS на короткий номер 7104.

Використовуючи оновлений мобільний додаток 104.ua та чат-боти 7104ua, ви також можете додати фото з показаннями лічильника у Viber, Telegram – це значно зекономить час.

Варто зауважити, що своєчасна передача показань лічильника дає змогу зафіксувати реальні обсяги спожитого газу, сформувати коректні платіжки та сплачувати лише за використаний енергоресурс.

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Теги: Волиньгаз, показники лічильника
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