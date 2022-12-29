Як подати показники лічильника газу за 48 секунд





Рівно стільки часу необхідно витратити, аби відкрити шафу на кухні, де розташований лічильник, зайти в чат-бот 7104ua у Телеграмі та внести показники. Тож нагадуємо, споживачам газу про своєчасну подачу показників лічильника з 1 по 5 число.



Незалежно від постачальника волинянам треба подавати показання газового лічильника до «Волиньгазу». Саме від ваших даних щодо спожитого газу залежить нарахування і формування рахунку.



Тож клієнтіи АТ «Волиньгаз» 7 зручних способів, аби швидко передавати показання лічильників:



1. Особистий кабінет на сайті 104.ua -



2. Мобільний додаток 104.ua:



- для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client



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3. Чат-бот «7104ua» у Viber



4. Чат-бот «7104ua» у Telegram



5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині



6. За номером телефону контакт-центру — (03326) 280-104, (067) 33 39 104



7. SMS на короткий номер 7104.



Використовуючи оновлений мобільний додаток 104.ua та чат-боти 7104ua, ви також можете додати фото з показаннями лічильника у Viber, Telegram – це значно зекономить час.



Варто зауважити, що своєчасна передача показань лічильника дає змогу зафіксувати реальні обсяги спожитого газу, сформувати коректні платіжки та сплачувати лише за використаний енергоресурс.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для того, аби передати показники лічильника газу через Телеграм, потрібно рівно 48 секунд, запевняють у АТ «Волиньгаз».Рівно стільки часу необхідно витратити, аби відкрити шафу на кухні, де розташований лічильник, зайти в чат-бот 7104ua у Телеграмі та внести показники. Тож нагадуємо, споживачам газу про своєчасну подачу показників лічильника з 1 по 5 число.Незалежно від постачальника волинянам треба подавати показання газового лічильника до «Волиньгазу». Саме від ваших даних щодо спожитого газу залежить нарахування і формування рахунку.Тож клієнтіи АТ «Волиньгаз» 7 зручних способів, аби швидко передавати показання лічильників:1. Особистий кабінет на сайті 104.ua - https://account.104.ua/ua/login 2. Мобільний додаток 104.ua:- для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client- для iPhone https://apps.apple.com/ua/app/104-mobile-light/id14495961823. Чат-бот «7104ua» у Viber https://chats.viber.com/7104ua 4. Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot 5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині6. За номером телефону контакт-центру — (03326) 280-104, (067) 33 39 1047. SMS на короткий номер 7104.Використовуючи оновлений мобільний додаток 104.ua та чат-боти 7104ua, ви також можете додати фото з показаннями лічильника у Viber, Telegram – це значно зекономить час.Варто зауважити, що своєчасна передача показань лічильника дає змогу зафіксувати реальні обсяги спожитого газу, сформувати коректні платіжки та сплачувати лише за використаний енергоресурс.

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