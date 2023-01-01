У Луцькому районі перевіряли печі і газові котли: які порушення виявили. ВІДЕО





Як розповів Іван Головатчук, серед порушень, які виявляють у приватних обійстях людей – пічне опалення, яке не чиститься від сажі, а також куріння в помешканні в нетверезому стані.



Димоходи, з його слів, потрібно обов'язково прочищати перед початком опалювального сезону. Власникам осель із пічним опаленням, каже Іван Головатчук, необхідно встановити металевий лист розміром 50х70 см на підлозі перед топковими дверцятами.



"Щоб люди оштукатурювали печі, робили побілку, не складали горючі речі біля печей, не запалювали піч за допомогою легкозаймистих горючих рідин. Такий випадок уже був зафіксований: минулого року людина отримала сильні опіки та померла в лікарні", – сказав інспектор.



Під час профілактичного рейду людям пояснювали, як правильно користуватися печами та грубами, а також як перевіряти справність газових котлів. Опалює помешкання лучанка Ольга Кендра газом, порушень в експлуатації приладів не виявили.



"Ото була грубка і тут була така піч на газ, але переробили. До 1970 року на нашій вулиці не було газу. Але грубку ми викинули лише 16 років тому. Прийшла внучка і переробили на парове і зараз ми гріємося так", – сказала пенсіонерка.



За допомогою газового котла обігріває будинок і пенсіонерка Валентина Борисенко. Жінка – незряча, проживає у приватному обійсті в Луцьку.



"У мене газовий котел. У мене не має, як то колишні були котли. Ще батьки були живі, то ми палили вугльом. А цього котла мені племінник купив", – говорить пенсіонерка.



Серед проблем у будинку, які Валентина Борисенко озвучила рятувальникам – періодична наявність чадного газу. З цього приводу, як зазначив інспектор, напише лист на спецустанову щодо проведення перевірки з експлуатації приладів.



"Це дуже добре роблять, бо люди гинуть від чадного газу. По радіо слухаю весь час новини. Це потрібно робити, бо в людей можуть бути зміни, в котлі. Час від часу треба таких викликати, хто по цьому розуміється", – каже жінка.



Працівникам ДСНС із роз'яснювальними роботами допомагали соціальні робітники Луцького терцентру, який обслуговує понад 3,5 тисячі людей.



Завідувачка соцдопомоги терцентру Луцької громади Світлана Прус розповіла, що соцпрацівники під час відвідин нагадують людям, аби біля пічок не складали постіль, не залишали прилади ввімкненими без нагляду.



"Буває таке, що люди самі дзвонять на 101 чи 104, але є й такі, які звертаються до соцпрацівників. Тому така співпраця необхідна. Хлопці приїхали і роздали їм нагадування – куди звертатися і як поводитися. Це дуже добре", – говорить Світлана Прус.



Загалом на території Луцького району з початку року сталося 49 пожеж, у яких загинули троє людей. Цього року пожеж фіксують менше, ніж за аналогічний період попереднього, – додав рятувальник Іван Головатчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині та в Луцькому районі рятувальники оглянули 40 приватних будинків, де роз'яснювали населенню правила безпечного користування пічним опаленням і газовими котлами.Як розповів Суспільному провідний інспектор відділу Луцького райуправління ДСНС в області, серед порушень, які виявляють у приватних обійстях людей – пічне опалення, яке не чиститься від сажі, а також куріння в помешканні в нетверезому стані.Димоходи, з його слів, потрібно обов'язково прочищати перед початком опалювального сезону. Власникам осель із пічним опаленням, каже Іван Головатчук, необхідно встановити металевий лист розміром 50х70 см на підлозі перед топковими дверцятами."Щоб люди оштукатурювали печі, робили побілку, не складали горючі речі біля печей, не запалювали піч за допомогою легкозаймистих горючих рідин. Такий випадок уже був зафіксований: минулого року людина отримала сильні опіки та померла в лікарні", – сказав інспектор.Під час профілактичного рейду людям пояснювали, як правильно користуватися печами та грубами, а також як перевіряти справність газових котлів. Опалює помешкання лучанкагазом, порушень в експлуатації приладів не виявили."Ото була грубка і тут була така піч на газ, але переробили. До 1970 року на нашій вулиці не було газу. Але грубку ми викинули лише 16 років тому. Прийшла внучка і переробили на парове і зараз ми гріємося так", – сказала пенсіонерка.За допомогою газового котла обігріває будинок і пенсіонерка. Жінка – незряча, проживає у приватному обійсті в Луцьку."У мене газовий котел. У мене не має, як то колишні були котли. Ще батьки були живі, то ми палили вугльом. А цього котла мені племінник купив", – говорить пенсіонерка.Серед проблем у будинку, які Валентина Борисенко озвучила рятувальникам – періодична наявність чадного газу. З цього приводу, як зазначив інспектор, напише лист на спецустанову щодо проведення перевірки з експлуатації приладів."Це дуже добре роблять, бо люди гинуть від чадного газу. По радіо слухаю весь час новини. Це потрібно робити, бо в людей можуть бути зміни, в котлі. Час від часу треба таких викликати, хто по цьому розуміється", – каже жінка.Працівникам ДСНС із роз'яснювальними роботами допомагали соціальні робітники Луцького терцентру, який обслуговує понад 3,5 тисячі людей.Завідувачка соцдопомоги терцентру Луцької громадирозповіла, що соцпрацівники під час відвідин нагадують людям, аби біля пічок не складали постіль, не залишали прилади ввімкненими без нагляду."Буває таке, що люди самі дзвонять на 101 чи 104, але є й такі, які звертаються до соцпрацівників. Тому така співпраця необхідна. Хлопці приїхали і роздали їм нагадування – куди звертатися і як поводитися. Це дуже добре", – говорить Світлана Прус.Загалом на території Луцького району з початку року сталося 49 пожеж, у яких загинули троє людей. Цього року пожеж фіксують менше, ніж за аналогічний період попереднього, – додав рятувальник Іван Головатчук.

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