Скільки українських чиновників воюють на фронті

Скільки українських чиновників воюють на фронті
Понад 3,5 тисячі державних службовців захищають Україну зі зброєю в руках станом на кінець першого року повномасштабної війни, 108 чиновників загинули та 80 дістали поранення.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі марафону новин, пише УП.

"Загалом на кінець року таких людей (державних службовців, які воюють на фронті – ред.) було 3 637 осіб. На жаль, станом на кінець року 108 державних службовців загинули, 80 було поранено", - сказав Немчінов.

Він також додав, що ще понад 200 чиновників вважаються такими, що зникли безвісти.

Немчінов додав, що держслужбовці захищають Україну не лише в лавах ЗСУ, а й в лавах усього сектору безпеки – і у Нацгвардії, і в ДПСУ, і в СБУ та в інших військових формуваннях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: чиновники, військові, фронт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«єРобота»: переселенка з Харкова відкрила в Луцьку дитячу медіашколу
Сьогодні, 12:37
Як подати показники лічильника газу за 48 секунд
Сьогодні, 12:22
Скільки українських чиновників воюють на фронті
Сьогодні, 11:59
У Луцькому районі перевіряли печі і газові котли: які порушення виявили. ВІДЕО
Сьогодні, 11:46
Школу і вулицю на Волині просять назвати іменем героїчного льотчика Сергія Хоміка
Сьогодні, 11:31
Схожі новини
Військові і лісівники не можуть поділити волинські ліси Військові і лісівники не можуть поділити волинські ліси
08 грудень, 2016, 11:35
Волинських посадовців закликали перерахувати одноденний заробіток для добровольців з АТО Волинських посадовців закликали перерахувати одноденний заробіток для добровольців з АТО
15 грудень, 2014, 11:26
Волинським військовим передали конвектори та буржуйки. ФОТО Волинським військовим передали конвектори та буржуйки. ФОТО
16 лютий, 17:40
Луцькрада передала 3 позашляховики військовим на Бахмутський напрямок. ФОТО Луцькрада передала 3 позашляховики військовим на Бахмутський напрямок. ФОТО
16 лютий, 13:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Звичних 45 хвилин: у школах Луцька скасували скорочені уроки
Сьогодні, 13:15
 0
Пенсіонер з Волині отримав 4 місяці арешту за проросійську пропаганду
Сьогодні, 13:05
 0
Проігнорував дорожній знак: у Луцьку сталася ДТП. ФОТО
Сьогодні, 12:50
 0
Майже всі депутати Верховної Ради за січень отримали 100% надбавку за «інтенсивність праці»
Сьогодні, 12:45
 0
«єРобота»: переселенка з Харкова відкрила в Луцьку дитячу медіашколу
Сьогодні, 12:37
 0
Медіа
відео
1/8