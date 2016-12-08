Скільки українських чиновників воюють на фронті





Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі марафону новин, пише



"Загалом на кінець року таких людей (державних службовців, які воюють на фронті – ред.) було 3 637 осіб. На жаль, станом на кінець року 108 державних службовців загинули, 80 було поранено", - сказав Немчінов.



Він також додав, що ще понад 200 чиновників вважаються такими, що зникли безвісти.



Немчінов додав, що держслужбовці захищають Україну не лише в лавах ЗСУ, а й в лавах усього сектору безпеки – і у Нацгвардії, і в ДПСУ, і в СБУ та в інших військових формуваннях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 3,5 тисячі державних службовців захищають Україну зі зброєю в руках станом на кінець першого року повномасштабної війни, 108 чиновників загинули та 80 дістали поранення.Про це повідомив міністр Кабінету міністрівв ефірі марафону новин, пише УП "Загалом на кінець року таких людей (державних службовців, які воюють на фронті – ред.) було 3 637 осіб. На жаль, станом на кінець року 108 державних службовців загинули, 80 було поранено", - сказав Немчінов.Він також додав, що ще понад 200 чиновників вважаються такими, що зникли безвісти.Немчінов додав, що держслужбовці захищають Україну не лише в лавах ЗСУ, а й в лавах усього сектору безпеки – і у Нацгвардії, і в ДПСУ, і в СБУ та в інших військових формуваннях.

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