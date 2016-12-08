Скільки українських чиновників воюють на фронті
Сьогодні, 11:59
Понад 3,5 тисячі державних службовців захищають Україну зі зброєю в руках станом на кінець першого року повномасштабної війни, 108 чиновників загинули та 80 дістали поранення.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі марафону новин, пише УП.
"Загалом на кінець року таких людей (державних службовців, які воюють на фронті – ред.) було 3 637 осіб. На жаль, станом на кінець року 108 державних службовців загинули, 80 було поранено", - сказав Немчінов.
Він також додав, що ще понад 200 чиновників вважаються такими, що зникли безвісти.
Немчінов додав, що держслужбовці захищають Україну не лише в лавах ЗСУ, а й в лавах усього сектору безпеки – і у Нацгвардії, і в ДПСУ, і в СБУ та в інших військових формуваннях.
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Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі марафону новин, пише УП.
"Загалом на кінець року таких людей (державних службовців, які воюють на фронті – ред.) було 3 637 осіб. На жаль, станом на кінець року 108 державних службовців загинули, 80 було поранено", - сказав Немчінов.
Він також додав, що ще понад 200 чиновників вважаються такими, що зникли безвісти.
Немчінов додав, що держслужбовці захищають Україну не лише в лавах ЗСУ, а й в лавах усього сектору безпеки – і у Нацгвардії, і в ДПСУ, і в СБУ та в інших військових формуваннях.
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