Ковель виділив 11 мільйонів для ЗСУ

На сесії міської ради виділили понад 11 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ.Таке рішення ухвалили депутати Ковельської міської ради під час тридцять восьмої сесії міської ради.На засіданні ухвалили понад 90 рішень. Зокрема, внесли зміни до бюджету громади. Збільшення показників доходів за перше півріччя на понад 48 мільйонів 848 тисяч гривень дає можливість здійснити додаткові видатки. З-поміж іншого:– понад 11 мільйонів гривень передали на підтримку ЗСУ. За словами міського голови Ігоря Чайки, Ковельська громада з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Збройним Силам України. Попередньо уже було спрямовано 35 мільйонів гривень на потреби Сил оборони, сьогодні ще понад 11 мільйонів.Також додатково виділили 91 тисячу 900 гривень на здійснення щорічної грошової винагороди дітям віком до 18 років, батьки яких загинули під час повномасштабної війни росії проти України і яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Ковеля» посмертно. Щороку у нашій громаді ці діти отримують допомогу в розмірі мінімальної заробітної плати до 1 вересня.Майже 10 мільйонів гривень передали для забезпечення співфінансування будівництва укриття в ліцеї №1. Нагадаємо, що 20 мільйонів гривень на сховище у цьому закладі місто отримало від держави.4 мільйони виділили на будівництво укриття у ЗЗСО№2.