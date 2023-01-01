У закладах освіти Луцька готують до нового навчального року укриття. ВІДЕО

У закладах освіти Луцька готують до нового навчального року укриття. ВІДЕО
На облаштування укриттів у школах, дитсадка та закладах позашкілля Луцька, за час повномасштабної війни з бюджету громади виділили орієнтовно 10 мільйонів гривень.

Про це розповів начальник міського управління освіти Віталій Бондар, - повідомляє Суспільне.

Перед новим навчальним роком в укриттях тривають роботи з поліпшення умов: заміна дверей, вдосконалення вентиляційних систем, освітлення та санітарних кімнат.

"В кожному навчальному закладі щось оновлюється, бо ми плануємо з 1 вересня в офлайн режимі відновити освітній процес у кожному закладі освіти нашої громади", – зазначив Віталій Бондар.

Зі слів начальника управління, в громаді є 38 шкіл. Деякі із них власних укриттів досі не мають. "Перша школа, навчальні заклади у Прилуцькому, Шепелі і Княгининку поки орендують приміщення для укриттів", – сказав Бондар і додав, що у Княгинівському ліцеї незабаром мають стартувати роботи із облаштування власного укриття.

Нині триває ремонт в укритті у Луцькому Центрі науково-технічної творчості учнівської молоді.

Як розвів директор Ігор Данильчук, у закладі позашкільної освіти займаються 715 дітей. Це понад 50 груп різних напрямків. Загалом, на ремонт передбачили майже два мільйони гривень.

"Будемо повністю замінювати зливову трубу, щоб не було проблем, як раніше, що під час зливи тут стояла вода. У старому санітарно-технічному вузлі приберемо перегородки, буде туалет на дві кабінки", – додав директор.

У Луцькому ліцей №4 імені Модеста Левицького теж триває ремонт. Зі слів заступниці директора Ірини Дмитренко, триває заміна вікон. Паралельно у ліцеї також міняють старі каналізаційні труби та санвузли.

Частину робіт в укритті уже завершили. "Було встановлено взимку буржуйку, також усі укриття оснащені вентиляторами", – додала заступниця директора.

Торік у ліцеї навчалися майже тисяча шістсот учнів. Укриття розраховане на 600-650 людей.


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Теги: освіта, укриття, Луцьк
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