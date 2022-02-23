На трасі Луцьк – Львів триває ремонт. ФОТО

На трасі Луцьк – Львів триває ремонт. ФОТО
Задля підвищення безпеки дорожнього руху автошляхом державного значення Н-17 Львів – Радехів – Луцьк дорожники лагодять розміщену на ній штучну споруду у селі Журавники.

Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Роботи стартували в липні й проходять на лівій частині споруди.

На сьогодні окремі етапи ремонту уже завершено, а саме:
- демонтажні роботи;
- укріплення шафових стінок монолітним залізобетоном;
- влаштування лежнів;
- встановлення залізобетонних плит прогонових будов.
На трасі Луцьк – Львів триває ремонт. ФОТО
На трасі Луцьк – Львів триває ремонт. ФОТО
На трасі Луцьк – Львів триває ремонт. ФОТО
На трасі Луцьк – Львів триває ремонт. ФОТО

На черзі – влаштування накладної монолітної й перехідних плит, тротуарних консолей та пішохідної доріжки, гідроізоляції, монтаж бар’єрного і перильного огородження, укладання асфальтобетонного покриття.

Такі ж роботи проведуть і на правій частині споруди.

Рух транспорту на ділянці проведення ремонту здійснюється в реверсному режимі, тож водіям варто бути максимально уважними.

Це не єдина споруда на державних автошляхах області, що нині ремонтується. Ще одна бригада підрядника відновлює міст на автодорозі Т-18-02 неподалік села Шклинь Луцького району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, траса
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Китай надає росії технології для війни, – ЗМІ
Сьогодні, 03:42
На трасі Луцьк – Львів триває ремонт. ФОТО
Сьогодні, 02:18
Хакери атакували електронну базу з питань освіти для абітурієнтів
Сьогодні, 01:15
28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 27 липня
27 липень, 23:23
Схожі новини
На Волині вітровій повалив дерева. ФОТО На Волині вітровій повалив дерева. ФОТО
18 лютий, 14:30
На волинській трасі водій влетів у відбійник На волинській трасі водій влетів у відбійник
23 лютий, 2022, 11:33
На Волині - аварія: автомобіль злетів з дороги. ФОТО На Волині - аварія: автомобіль злетів з дороги. ФОТО
11 грудень, 2021, 10:30
На трасі Луцьк – Ковель автомобіль збив дикого кабана. ФОТО 18+ На трасі Луцьк – Ковель автомобіль збив дикого кабана. ФОТО 18+
03 грудень, 2021, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Китай надає росії технології для війни, – ЗМІ
Сьогодні, 03:42
 0
На трасі Луцьк – Львів триває ремонт. ФОТО
Сьогодні, 02:18
 0
Хакери атакували електронну базу з питань освіти для абітурієнтів
Сьогодні, 01:15
 0
28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 27 липня
27 липень, 23:23
 0
Медіа
відео
1/8