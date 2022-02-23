На трасі Луцьк – Львів триває ремонт. ФОТО

Задля підвищення безпеки дорожнього руху автошляхом державного значення Н-17 Львів – Радехів – Луцьк дорожники лагодять розміщену на ній штучну споруду у селі Журавники.Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Роботи стартували в липні й проходять на лівій частині споруди.На сьогодні окремі етапи ремонту уже завершено, а саме:- демонтажні роботи;- укріплення шафових стінок монолітним залізобетоном;- влаштування лежнів;- встановлення залізобетонних плит прогонових будов.На черзі – влаштування накладної монолітної й перехідних плит, тротуарних консолей та пішохідної доріжки, гідроізоляції, монтаж бар’єрного і перильного огородження, укладання асфальтобетонного покриття.Такі ж роботи проведуть і на правій частині споруди.Рух транспорту на ділянці проведення ремонту здійснюється в реверсному режимі, тож водіям варто бути максимально уважними.Це не єдина споруда на державних автошляхах області, що нині ремонтується. Ще одна бригада підрядника відновлює міст на автодорозі Т-18-02 неподалік села Шклинь Луцького району.