Доставили 20 тонн їжі: у Луцьку почали видавати продуктові набори. ВІДЕО

Доставили 20 тонн їжі: у Луцьку почали видавати продуктові набори. ВІДЕО
28 липня у Луцькому РАЦСі почали роздавати продуктові набори для людей, які опинились в складних життєвих обставинах.

Як розповіла Суспільному керівниця управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан, благодійники доставили 20 тонн їжі.

До продуктових наборів входять: крупи, консерви, томатна паста, тушковане м’ясо. Є в пакуванні також сіль, цукор та чай.

"Отримують допомогу жителі із Луцької громади, сім’ї у яких виховуються діти з інвалідністю, будуть запрошені сім’ї у яких виховуються діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Хочемо також запросити сім’ї, батьки яких нині захищають кордони нашої держави", – додала Ліна Галан.

Лучанка Галина П’явка разом із батьком прийшли за гуманітарною допомогою.

"В коробці продукти. Зараз це дуже дорого, не кожен може купити, не всім вистачає.Якщо фрукти, то дуже дорогі і овочі так само. Консерви", – каже Галина.

Житель обласного центру Євген Шелестов отримує продуктові набори не вперше. "Крупи і м’ясне було. З голоду точно не помреш. Дякую усім нашим партнерам, бо за останні пів року ціни піднялися і гречка коштує, як в аптеці", – додав лучанин.

Загалом жителям громади планують роздати 1 280 продуктових наборів.

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Теги: Росія, Україна, війна, продуктові набори
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