Медведчук в росії зареєстрував антиукраїнську «громадську організацію» і очолив її

Віктор Медведчук зареєстрував в росії громадську організацію "Другая Украина". Головою виконкому став колишній український журналіст Денис Жарких, а сам Медведчук – головою ради.



Про це повідомляють журналісти "Схем", пише



Відповідно до даних у реєстрі юридичних осіб рф, у червні цього року був створений громадський рух "Региональное общественное движение «За развитие гражданского общества «Другая Украина»".



Адреса організації – Москва, Арбат, провулок Кемарницький, 9. Крім цього, "Другая Украина" заявила про інтелектуальну власність на товарні знаки: "Настоящая Украина", "Голос другой Украины" та "Другая Украина".



Зазначається, що "Другая Украина" – це громадська нерелігійна організація, а не політична. Тому вона не може брати участі у виборах до місцевих рад чи до Держдуми рф.



Денис Жарких – колишній український журналіст. Він був політичним коментатором на майданчиках Медведчука щонайменше з 2015 року, коли той ще не був народним депутатом, а очолював проросійський рух "Український вибір". Після того, як канал "112 Україна" став підконтрольним оточенню Медведчука, Жарких став там ведучим.



"Другая Украина" вже почала проводити в росії публічні антиукраїнські заходи. Зокрема, 19 липня в Будинку російського зарубіжжя ім. Солженіцина пройшов круглий стіл "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления".



До руху наразі долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у держзраді і сепаратизмі політтехнологи. Їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України, дехто з них втік після 24 лютого 2022 року.



Нагадаємо, в березні Медведчук з'явився в етері пропагандистського телеканалу RT і заявив про створення нового політичного руху, для фінансування якого розширив свій бізнес у рф.



Торік у квітні Служба безпеки України затримала Медведчука. До цього Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчукайого. Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. 22 вересня відбувся масштабний обмін, у межах якого Медведчук поїхав до росії.

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